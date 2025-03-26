Общество 26.03.2025 в 11:07

В Бурятии чиновники назвали виновных в образовании огромной свалки у Байкала

Саму свалку не убрали, поскольку она постоянно растет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии чиновники назвали виновных в образовании огромной свалки у Байкала
Фото: архив «Номер один»
Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии прокомментировало ситуацию с образованием огромной свалки в селе Сухая неподалеку от Байкала. Как заявили в министерстве, она «образовалось в результате деятельности гостевых домов, которые не заключают договоры с региональным оператором на вывоз мусора, а также других нарушителей».

В министерстве отметили, что в 2023 году администрации Кабанского района выделялись деньги на ликвидацию свалки в рамках республиканской госпрограммы. Однако свалку не удалось убрать из-за того, что она постоянно растет.

«Свалка постоянно пополнялась, инженерно-геодезические изыскания устарели, ни одна компания не вышла на закупочную процедуру, средства были возвращены в республиканский бюджет. Сейчас администрация района готовит повторную заявку в Минприроды РБ с актуальными данными. Министерство направит бюджетную заявку на рассмотрение Народного Хурала», - объяснили ситуацию чиновники.  

Что касается неработающей мусороперегрузочной станции в селе Сухая, то, как пояснили в министерстве, она используется «ЭкоАльянсом» только летом, когда объем отходов значительно возрастает. В остальное время они вывозятся напрямую на полигон, минуя перегрузку.

«На кадрах, распространяемых в соцсетях, запечатлена несанкционированная свалка, а не деятельность МПС. Станция находится на расстоянии более 800 метров от озера Байкал, что полностью исключает ее влияние на водоохранную зону», - заявили в Минпророды.

Напомним, на разрастающуюся свалку местные жители пожаловались в Общероссийский народный фронт, а общественники по этому поводу обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство уже сообщило, что проведет проверку.
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