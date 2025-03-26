Общество 26.03.2025 в 11:29
В Бурятии противопожарные службы привели в повышенную готовность
В республике начался пожароопасный период
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с 25 марта объявлен пожароопасный период. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.
«В связи с началом пожароопасного сезона все чрезвычайные ведомства, патрульные группы, муниципалитеты переходят в режим повышенной готовности. Всего в районах республики для борьбы с ландшафтными пожарами подготовлено 980 работников и 198 единиц техники Государственной противопожарной службы Бурятии, а также 496 человек и 110 единиц техники добровольных пожарных команд», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
В республиканском агентстве ГО и ЧС отмечают, что пожароопасный период – не особый противопожарный режим, ограничения на посещение лесов пока нет.
«В связи с началом пожароопасного сезона все чрезвычайные ведомства, патрульные группы, муниципалитеты переходят в режим повышенной готовности. Всего в районах республики для борьбы с ландшафтными пожарами подготовлено 980 работников и 198 единиц техники Государственной противопожарной службы Бурятии, а также 496 человек и 110 единиц техники добровольных пожарных команд», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
В республиканском агентстве ГО и ЧС отмечают, что пожароопасный период – не особый противопожарный режим, ограничения на посещение лесов пока нет.