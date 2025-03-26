В Бурятии противопожарные службы привели в повышенную готовность

В Бурятии с 25 марта объявлен пожароопасный период. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.«В связи с началом пожароопасного сезона все чрезвычайные ведомства, патрульные группы, муниципалитеты переходят в режим повышенной готовности. Всего в районах республики для борьбы с ландшафтными пожарами подготовлено 980 работников и 198 единиц техники Государственной противопожарной службы Бурятии, а также 496 человек и 110 единиц техники добровольных пожарных команд», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.В республиканском агентстве ГО и ЧС отмечают, что пожароопасный период – не особый противопожарный режим, ограничения на посещение лесов пока нет.