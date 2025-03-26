Финансовые потери пенсионера из Бурятии возместит житель Саратова

Пенсионеру из Улан-Удэ, пострадавшему от мошенников и оставшемуся без своих сбережений могут уже в ближайшее время вернуть потерянные 130 тыс. рублей. Следствию удалось определить, что деньги пожилого мужчины поступили на счет жителя Саратовской области, которого, судя по всему, мошенники использовали в качестве дроппера.

- В сентябре 2024 года улан-удэнцу на сотовый телефон поступил звонок от «сотрудника энергосбыта», которая сообщила о необходимости замены электросчетчиков. Будучи введенным в заблуждение, гражданин по указанию данного лица скачал специальное приложение, необходимое для подачи заявления, посредством которого был предоставлен дистанционный доступ к телефону для третьих лиц. В последующем со счета потерпевшего были похищено свыше 130 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре.

В результате того, что следствие определило, что деньги поступили на счет жителя Саратовской области, выступившего в этой схеме в качестве дроппера, вся сумма потерь будет списана именно с него.

- Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд Саратовской области исковое заявление прокурора удовлетворил. После вступления решения в законную силу, прокуратура обеспечит контроль за его исполнением, - добавили в ведомстве.

Для справки: Дропперы — это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.Через банковские карты и счета дропперов злоумышленники похищают у людей деньги, выводят и обналичивают их.

Фото: Номер один