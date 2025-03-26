В Бурятии продолжают регистрировать случаи гриппа

На прошлой неделе в Бурятии показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Структура циркулирующих респираторных вирусов сохранялась прежней, сообщили в Роспотребнадзоре.Также продолжалась регистрация случаев вирусов гриппа с доминированием типа A (H1N1). При этом показатель заболеваемости снизился на 20% по сравнению с предыдущей неделей.Медики напоминают, что для защиты от заболевания важно соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими людьми. В случае появления признаков заболевания необходимо своевременно обращаться к врачу.