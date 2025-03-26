Общество 26.03.2025 в 11:52

В Бурятии продолжают регистрировать случаи гриппа

При этом общий уровень заболеваемости идет на спад
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжают регистрировать случаи гриппа
Фото: архив «Номер один»
На прошлой неделе в Бурятии показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Структура циркулирующих респираторных вирусов сохранялась прежней, сообщили в Роспотребнадзоре.

Также продолжалась регистрация случаев вирусов гриппа с доминированием типа A (H1N1). При этом показатель заболеваемости снизился на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

Медики напоминают, что для защиты от заболевания важно соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими людьми. В случае появления признаков заболевания необходимо своевременно обращаться к врачу.
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орви грипп

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