Жители Бурятии поучаствуют в конкурсе рисунков «Открытка Победы»

Жители Бурятии поучаствуют в Международном конкурсе рисунков «Открытка Победы» (возрастное ограничение 6+). Организаторы конкурса - Музей Победы и фонд «Защитники Отечества».

- Все желающие могут нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. В этом году ключевая тема конкурса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, – «Путь к Победе». На конкурс можно прислать рисунок в любой художественной технике, изображающий ратный подвиг солдат Красной армии или участников специальной военной операции, - сообщают организаторы конкурса.

Заявки на сайте Музея Победы принимаются до 14 апреля.

Жюри оценит творческий замысел, оригинальность, эмоциональность работ и мастерство исполнения. В итоге организаторы выберут победителей в пяти возрастных категориях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 лет и среди взрослых – старше 18 лет.

Работы лягут в основу виртуальной выставки, которая будет открыта на сайте Музея Победы 24 апреля 2025 года (возрастное ограничение 6+).

Посетители смогут выбрать любую открытку и отправить ее по электронной почте близким, друзьям и коллегам, сопроводив собственным текстом поздравления с Днем Победы. Кроме того, пользователи примут участие в открытом голосовании на приз зрительских симпатий. Лучшие работы, которые отберет экспертное жюри, будут использованы в лимитированной серии праздничных открыток.

Итоги конкурса подведут 30 апреля. Все участники получат сертификаты, а победителей пригласят на торжественную церемонию награждения в Музей Победы в Москве.

Возрастное ограничение 6+

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества в Бурятии»