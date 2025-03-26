В Улан-Удэ начала работу конференция по интеллектуальным транспортным системам

Сегодня 26 марта столица Бурятии стала площадкой для обсуждения вопросов развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах России.

Конференция собрала около 200 участников из 36 регионов России, включая представителей минтранса РФ, Росавтодора, РОСДОРНИИ, МВД России и ведущих экспертов в области ИТС и цифровых технологий на транспорте (возрастное ограничение 6+).

В рамках двухдневной конференции участники обсудят широкий круг вопросов: от внедрения ИТС в регионах до интеграции с системой цифровой фискализации (СКДФ). Представят передовые разработки и реальные примеры их применения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Улан-Удэ и республика обладают большим потенциалом для развития ИТС. В 2020 году наш регион стал пилотной площадкой для тестирования и внедрения передовых технологий. Этот опыт стал успешным и открыл новые перспективы для повышения комфорта и безопасности наших граждан, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В первый день конференции ее участникам была презентована интеллектуальная транспортная система (ИТС), успешно работающая в столице Бурятии с 2021 года.

В рамках конференции, 26 и 27 марта, также запланированы стратегические сессии, пленарное заседание и первый региональный этап чемпионата «Цифровая эра транспорта», в котором принимают участие студентов ведущих ВУЗов Москвы, Хабаровска, Иркутска и Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минтранс Бурятии