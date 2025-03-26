Общество 26.03.2025 в 13:01

В Улан-Удэ начала работу конференция по интеллектуальным транспортным системам

Конференция собрала около 200 участников из 36 регионов России
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начала работу конференция по интеллектуальным транспортным системам

Сегодня 26 марта столица Бурятии стала площадкой для обсуждения вопросов развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах России.

Конференция собрала около 200 участников из 36 регионов России, включая представителей минтранса РФ, Росавтодора, РОСДОРНИИ, МВД России и ведущих экспертов в области ИТС и цифровых технологий на транспорте (возрастное ограничение 6+).

В рамках двухдневной конференции участники обсудят широкий круг вопросов: от внедрения ИТС в регионах до интеграции с системой цифровой фискализации (СКДФ). Представят передовые разработки и реальные примеры их применения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

- Улан-Удэ и республика обладают большим потенциалом для развития ИТС. В 2020 году наш регион стал пилотной площадкой для тестирования и внедрения передовых технологий. Этот опыт стал успешным и открыл новые перспективы для повышения комфорта и безопасности наших граждан, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В первый день конференции ее участникам была презентована интеллектуальная транспортная система (ИТС), успешно работающая в столице Бурятии с 2021 года. 

В рамках конференции, 26 и 27 марта, также запланированы стратегические сессии, пленарное заседание и первый региональный этап чемпионата «Цифровая эра транспорта», в котором принимают участие студентов ведущих ВУЗов Москвы, Хабаровска, Иркутска и Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: минтранс Бурятии

Теги
минтранс бурятии

Все новости

В Улан-Удэ усилили работу по уборке улиц
26.03.2025 в 13:59
Английский фермер из сибирской глубинки в седьмой раз стал дедушкой
26.03.2025 в 13:53
В Улан-Удэ открылась выставка картин о Великой Отечественной войне
26.03.2025 в 13:36
Спасение животных в Бурятии может обернуться статьей о браконьерстве
26.03.2025 в 13:14
В Улан-Удэ начала работу конференция по интеллектуальным транспортным системам
26.03.2025 в 13:01
Жители Бурятии поучаствуют в конкурсе рисунков «Открытка Победы»
26.03.2025 в 12:36
В Улан-Удэ начался суд над бывшим спикером Хурала Бурятии
26.03.2025 в 12:27
Пожар двухэтажного дома в районе Бурятии ликвидирован
26.03.2025 в 12:18
В Бурятии продолжают регистрировать случаи гриппа
26.03.2025 в 11:52
Финансовые потери пенсионера из Бурятии возместит житель Саратова
26.03.2025 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ усилили работу по уборке улиц
В эту зиму на подсыпку дорог использовали в 1,5 раза больше песка, чем в прошлую
26.03.2025 в 13:59
Английский фермер из сибирской глубинки в седьмой раз стал дедушкой
Но пенсию он получит только в 70 лет
26.03.2025 в 13:53
Спасение животных в Бурятии может обернуться статьей о браконьерстве
Инспекторы рассказали, как не попасть под уголовку верша доброе дело
26.03.2025 в 13:14
Жители Бурятии поучаствуют в конкурсе рисунков «Открытка Победы»
Заявки принимаются на сайте Музея Победы в Москве до 14 апреля
26.03.2025 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru