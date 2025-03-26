Общество 26.03.2025 в 13:53

Английский фермер из сибирской глубинки в седьмой раз стал дедушкой

Но пенсию он получит только в 70 лет
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Текст: КП-Новосибирск
Английский фермер из сибирской глубинки в седьмой раз стал дедушкой
У Майкла Уэра теперь семеро внуков. Фото: личный архив героя публикации
В семье английского фермера из сибирской глубинки – Майкла Уэра – пополнение: он в седьмой раз стал дедушкой. А вот пенсионером 68-летнего жителя поселка Дубинского Новосибирской области пока не признали: как так вышло, КП-Новосибирск рассказала его дочь Вероника.

Сэр Уэр – так прозвали Майкла в Сибири – впервые приехал в Россию чуть больше 30 лет назад. Вместе с английскими фермерами хотел построить бизнес в новой стране, потому и решился. Да и на родине особо ничего не держало: с женой развелся, с головой ушел в работу.

- Почему я сразу полюбил Россию — сам не знаю. Сначала мы с английскими фермерами поехали в Москву, затем я попал на Алтай, где познакомился с жителем поселка Дубинский Новосибирской области, или как говорят местные «Дубинка». Он позвал в гости, я приехал, увидел природу, влюбился и остался, - рассказывал Майкл Уэр.

Была и еще одна причина, почему англичанин остался в Сибири: девушка по имени Татьяна. Она тогда была матерью-одиночкой, воспитывала трехмесячного сына.

- Майкл показался мне простым, спокойным. Хоть и не говорил по-русски, зато не матерился и не напивался. Сразу трактор купил, стал огород распахивать. Лето мы просто дружили, а 7 ноября 1993 года стали встречаться. Потом он на несколько месяцев уехал в Британию, но вернулся обратно, — в марте 1994 года Майкл позвал Татьяну замуж.

У пары родились трое совместных детей: самая младшая – Полина – появилась на свет в 2013 году. У старших уже свои семьи и дети, а совсем недавно сэр Уэр стал дедушкой уже в седьмой раз – у дочери Фермера, Вероники, родился сын.

- Назвали мы его Мирон, - рассказала Вероника, дочка английского фермера. – У родителей вместе с малышом мы уже побывали три раза. Чаще пока не получается: у папы нет прав, так что приехать в Новосибирск они не могут. Поэтому приезжаем только мы.

Но не смотря на то, что сэра Уэра в шутку близкие называют заслуженным дедушкой (его старшему внуку уже 10 лет), пенсию он пока не получает.

Дело в том, что английский фермер оформил российское гражданство в 2023 году. Раньше он его не оформлял, так как иначе лишился бы британского. Но в 2019 году Великобритания разрешила иметь второе гражданство, так что Майкл собрал бумаги и в итоге его получил.

- Но официального трудового стажа у папы в России нет, поэтому по закону российскую пенсию он начнет получать только в 70 лет, - объяснила Вероника.

Так что сэр Уэр станет российским пенсионером через два года.
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