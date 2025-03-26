Общество 26.03.2025 в 13:59

В Улан-Удэ усилили работу по уборке улиц

В эту зиму на подсыпку дорог использовали в 1,5 раза больше песка, чем в прошлую
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ усилили работу по уборке улиц
Фото: мэрия Улан-Удэ
Дороги Улан-Удэ от смета и мусора ежедневно очищают более 50 единиц спецтехники и не менее 119 уборщиков территорий, сообщили в мэрии города. С конца февраля специалисты Комбината по благоустройству вывезли уже более 2 тысяч кубометров песка и мусора.

На местах большого скопления смета уборка производится в несколько этапов: сначала трактора-щётки подметают песок и мусор к прибордюрной части дорог. После с шести утра уборщики территорий заканчивают собирать смет и загружают в самосвалы с помощью погрузчиков.

– Мы начали очищать город от смета с февраля. Активно приступили к уборке в марте, когда сошел снег. Сейчас мы работаем, чтобы очистить улицы от песка и мусора. Уборка ведется ручным и механизированным способом с помощью подметально-уборочных машин: ПУМа и Scandia 2W и тракторов-щеток, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Как отметили в мэрии, за эту зиму на подсыпку дорог было использовано в 1,5 раза больше песка, чем за прошлую.
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