В Бурятии вынесли приговор сбежавшему от следствия преступнику

Жителя Забайкальского края осудили в Бурятии за хранение наркотиков в крупном размере и побег от правоохранительных органов. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

- В 2023 году мужчина находился на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ, имея при себе наркотическое средство растительного происхождения общей массой более 160 грамм, что относится к крупному размеру. В ходе предварительного расследования обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. По результатам розыска его местонахождение установлено в Ставропольском крае, после чего уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Учитывая наличии в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site