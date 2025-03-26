Общество 26.03.2025 в 14:36

В Бурятии вынесли приговор сбежавшему от следствия преступнику

Попался в руки полиции он в Ставропольском крае
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии вынесли приговор сбежавшему от следствия преступнику

Жителя Забайкальского края осудили в Бурятии за хранение наркотиков в крупном размере и побег от правоохранительных органов. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

- В 2023 году мужчина находился на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ, имея при себе наркотическое средство растительного происхождения общей массой более 160 грамм, что относится к крупному размеру. В ходе предварительного расследования обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. По результатам розыска его местонахождение установлено в Ставропольском крае, после чего уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Учитывая наличии в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site

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