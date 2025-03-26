В Бурятии подрядчики готовятся к новому дорожно-строительному сезону

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в республике к нормативу планируют привести 89 км региональных и местных дорог и 25 мостов.

В настоящее время подрядные организации ведут активную подготовку: заготавливают инертные материалы, проводят исследования используемых для работ материалов, готовят строительные площадки, проверяют и передислоцируют технику.

Между тем, на некоторых объектах регионального значения работы, на которые не влияет температура воздуха, уже начаты. Так, например, на участке 200-234 км региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита подрядчик приступил к устройству насыпи земляного полотна, рабочего слоя.

Также продолжаются работы на местной сети по ремонту моста через реку Саган-Гол в сельском поселении Целинное Еравнинского района и капитальному ремонту моста через реку Джида в селе Михайловка Закаменского района.

- Комплексная подготовка к началу сезона гарантирует выход подрядчиков на участки ремонта вовремя. Соблюдение технологий контролируется, как с нашей стороны, так и со стороны заказчика, госэкспертизы, стройконтроля и общественников. Проверки ведутся на всех этапах строительства: от создания проекта на бумаге до нанесения свежей разметки на новый асфальт, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Отметим, старт масштабной дорожной кампании в Бурятии запланирован с наступлением благоприятной погоды ориентировочно в конце апреля.

Фото: Номер один