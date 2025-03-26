В Бурятии спящая барменша стала причиной «обчищенной» кассы ресторана

Девушка, работающая барменом в одном из питейных заведений Улан-Удэ, накануне обратилась в полицию с заявлением о краже. В хищении денег и личных вещей она обвинила компанию, которую сама впустила в бар после его закрытия, весело прогуляв с ними до самого утра.

Общая сумма ущерба, по словам заявительницы, составила более 53 тысяч рублей, а вечер, не предвещавший беды, начался с того, что после завершения своей смены бармен закрыла входную дверь и осталась распивать спиртные напитки с двумя подругами.

- К компании чуть позже присоединились и двое мужчин. В ходе веселого времяпрепровождения вся компания уснула. Проснувшийся рано утром мужчина, увидев, что все крепко спят, решился на кражу, забрав две женские сумки, в которых находились документы, телефон и деньги. Помимо этого, он обчистил кассу и забрал сигареты, - рассказали в полиции республики.

Предполагаемый преступник был задержан оперативниками и допрошен. 35-летний мужчина признался в содеянном, пояснив, что похищенные деньги потратил на собственные нужды. Остальное имущество полицейские у него изъяли и завели уголовное дело.

Фото: loon.site