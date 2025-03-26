Жителей Бурятии приглашают на конкурс грантов по патриотическому воспитанию. Гранты предоставляются в форме субсидий из республиканского бюджета на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания.

Прием заявок осуществляется до 4 апреля 2025 года по 9 направлениям на суммы от 50 до 500 тыс. рублей.

Принять участие в конкурсе могут государственные, муниципальные учреждения, социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Бурятия.

Заявки принимаются по 9 тематическим направлениям на суммы от 50 до 500 тысяч рублей:

- поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации;

- развитие гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи с учетом особенностей региона;

- развитие научно-исследовательского и научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;

- развитие образовательных маршрутов, программ профориентации, самоопределения личности и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

- развитие информационного обеспечения патриотического воспитания граждан, в том числе при использовании информационно-коммуникационных технологий;

- развитие краеведческой деятельности, поисковой деятельности, исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита национальной культуры, традиций, самобытности и языка;

- реализация проектов, направленных на охрану окружающей среды и природных памятников;

- апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий;

2) паспорт проекта, оформленный по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) заверенные руководителем получателя субсидии или уполномоченным им лицом копии учредительных документов;

4) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени организации, заверенная в установленном порядке;

5) письменное согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя участника отбора, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа (в случае, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка);

6) согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора,

7) справка-расчет на получение субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Заявки формируются участниками отбора получателей субсидий в электронной форме посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса системы «Электронный бюджет» и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или уполномоченного им лица.

Заявка подается на официальном сайте Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки https://promote.budget.gov.ru/.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 19 сентября 2023 г. № 559 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания» (в ред. от 27.02.2025 г. № 117) (Приложение).

Для удобства заполнения заявки можно воспользоваться инструкциями к подаче заявки: Инструкция к подаче заявки.

Фото: loon.site