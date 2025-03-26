Общество 26.03.2025 в 17:30

Бывший полицейский из Бурятии погиб в Курской области

Чингис Цыренов оставил службу ради участия в спецоперации
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Текст: Андрей Константинов
Бывший полицейский из Бурятии погиб в Курской области
27 марта в Хоринске пройдет прощание с Чингисом Цыреновым. Он 12 лет отработал в полиции, а в октябре прошлого года ушел на СВО.

Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Чингис Цыренов родился 10 апреля 1988 года в Хоринске. В 2005 году окончил среднюю школу, после обучался в филиале Московского гуманитарного института.

В 2010 году Чингиса призвали в армию, он служил в авиационных частях Восточного военного округа.

С августа 2012 года до сентября 2024 года Чингис Цыренов в полиции, в Селенгинском и Иволгинском райотделах. Был полицейским-кинологом, помощником оперативного дежурного, командиром отделения патрульно-постовой службы, помощником участкового. В составе сводного отряда МВД ездил в командировки на Северный Кавказ.

За период службы получил ряд поощрений от руководителей МВД Бурятии и районных властей. Был награжден медалями за службу на Северном Кавказе, за охрану границы на Чеченском участке, за безупречную службу, а также нагрудными знаками «Отличник полиции», «Аргунский пограничный отряд».

В октябре 2024 года Чингис Цыренов заключил контракт и был назначен на должность командира пулеметного отделения взвода огневой поддержки. Тогда же, в октябре 2024 года, в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты был направлен в приграничные районы Курской области. В ноябре 2024 года Чингис погиб при выполнении боевого задания по освобождению занятых врагом территорий России. Дома у него остались мать, отец, сестра и две дочери.
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спецоперация

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