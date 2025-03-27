Общество 27.03.2025 в 09:34

В Улан-Удэ установили самый большой в России Хии Морин

Он освятит путь тех, кто едет в сторону Байкала
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ установили самый большой в России Хии Морин
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ на Верхней Березовке появился самый большой в России Хии Морин, сообщили в мэрии города. Его установили в рамках праздника Белого месяца совместными усилиями администрации города, инвесторов, «Горсвета» и лам Диважин Дугана.

«Место для установки самого большого Хии Морина в России размером 5 на 2,5 метра выбрано неслучайно. Здесь он освящает путь тех, кто едет в сторону Байкала и напоминает о том, что нужно молиться за здоровье и благополучие своих родных и близких», - отметили в мэрии.


Ритуал «Хии морин» в переводе с бурятского означает «Конь удачи» и считается одним из наиболее действенных способов привлечения удачи в жизнь. Флажки, символизирующие энергию человека, развеваются на ветру, усиливая внутреннюю силу.
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