Общество 27.03.2025 в 10:01

В Бурятии продолжается активная подготовка к пожароопасному сезону

Каждый лесхоз республики оснащён необходимой спецтехникой
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжается активная подготовка к пожароопасному сезону

В рамках выездного совещания под председательством депутата Народного Хурала, председателя комитета Народного Хурала Бурятии по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петра Мордовского был проведен смотр сил и средств Иволгинского лесхоза.

- Каждый лесхоз республики оснащён необходимой спецтехникой и готов к межрайонному маневрированию. Нужно доукомплектовать штат сотрудников лесопожарных станций, образованных на базе лесхозов. Хочу отметить, что лесных пожарных набирают непосредственно перед началом пожароопасного сезона, а на севере Бурятии он начинается значительно позже из-за низкой температуры. В целом могу дать удовлетворительную оценку готовности к новому пожароопасному сезону, - отметил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

Под охраной Иволгинского лесхоза более 100 000 га леса, автопарк ЛПС насчитывает 44 единицы техники.

 

Фото: РАЛХ

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