В Бурятии прокуратура выявила нарушения в содержании заключенных

Первый заместитель прокурора Бурятии выехал с проверкой в исправительную колонию №2. В итоге, в условиях содержания осужденных в казенном учреждении был найден ряд нарушений.

Контроль проходил совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам человека в республике и общественной наблюдательной комиссии.

- Были осмотрены помещения жилой зоны: общежития отрядов, производственные объекты и единое помещение камерного типа. В ходе проверки выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения режимных требований, материально-бытового обеспечения, трудового, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и противопожарного законодательства, - рассказали в прокуратуре республики.

Начальнику УФСИН России по Бурятии было внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры республики.

- Помимо этого, был проведен личный прием осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении. По всем обращениям организованы проверки. Их результаты тоже контролируются прокуратурой республики, - добавили в ведомстве.

Фото: прокуратура РБ