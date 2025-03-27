Общество 27.03.2025 в 10:43

В Улан-Удэ из-за аварии изменили маршруты трамваев

Движение через Новый мост сейчас закрыто
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за аварии изменили маршруты трамваев
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост и с кольца 20а квартала на Новый мост. Как сообщили в МУП «Управление трамвая», причиной этого стало отключение электроэнергии. По предварительным данным, на одной из трансформаторных подстанций произошла авария.

Сейчас движение трамваев осуществляется по измененным маршрутам.

Обновлено: По состоянию на 11 часов утра движение трамваев было восстановлено.
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