Общество 27.03.2025 в 10:43
В Улан-Удэ из-за аварии изменили маршруты трамваев
Движение через Новый мост сейчас закрыто
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост и с кольца 20а квартала на Новый мост. Как сообщили в МУП «Управление трамвая», причиной этого стало отключение электроэнергии. По предварительным данным, на одной из трансформаторных подстанций произошла авария.
Сейчас движение трамваев осуществляется по измененным маршрутам.
Обновлено: По состоянию на 11 часов утра движение трамваев было восстановлено.
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