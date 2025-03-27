В Улан-Удэ из-за аварии изменили маршруты трамваев

Сейчас движение трамваев осуществляется по измененным маршрутам.







Обновлено: По состоянию на 11 часов утра движение трамваев было восстановлено.

В Улан-Удэ закрыто движение трамваев с Элеватора на Новый мост и с кольца 20а квартала на Новый мост. Как сообщили в МУП «Управление трамвая», причиной этого стало отключение электроэнергии. По предварительным данным, на одной из трансформаторных подстанций произошла авария.