Общество 27.03.2025 в 11:04

Волонтеры Бурятии получили гуманитарную помощь от правительства

Им передали ткани, спанбонд и другие материалы для плетения сетей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтеры Бурятии получили гуманитарную помощь от правительства

Волонтеры республики получили очередную гуманитарную помощь от правительства Бурятии. АНО «Содействие» передали волонтерам ткани Оксфорд, спанбонд и сетевые основы для плетения маскировочных сетей и костюмов, а также ткани для изготовления одеял и накидок.

Помощь получили активисты Баргузинского района ТОС «Ярикто», Тарбагатайского района центра «Теплые сердца», Мухоршибирского района ТОС «Черёмушки» и ТОС «Найдал», а также волонтерские объединения Кабанского района «Пламенные сердца» и «Добрые сердца». В ближайшее время готовую продукцию они отправят землякам в зону СВО.

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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