Волонтеры Бурятии получили гуманитарную помощь от правительства

Волонтеры республики получили очередную гуманитарную помощь от правительства Бурятии. АНО «Содействие» передали волонтерам ткани Оксфорд, спанбонд и сетевые основы для плетения маскировочных сетей и костюмов, а также ткани для изготовления одеял и накидок.

Помощь получили активисты Баргузинского района ТОС «Ярикто», Тарбагатайского района центра «Теплые сердца», Мухоршибирского района ТОС «Черёмушки» и ТОС «Найдал», а также волонтерские объединения Кабанского района «Пламенные сердца» и «Добрые сердца». В ближайшее время готовую продукцию они отправят землякам в зону СВО.

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии