Общество 27.03.2025 в 11:04
Волонтеры Бурятии получили гуманитарную помощь от правительства
Им передали ткани, спанбонд и другие материалы для плетения сетей
Волонтеры республики получили очередную гуманитарную помощь от правительства Бурятии. АНО «Содействие» передали волонтерам ткани Оксфорд, спанбонд и сетевые основы для плетения маскировочных сетей и костюмов, а также ткани для изготовления одеял и накидок.
Помощь получили активисты Баргузинского района ТОС «Ярикто», Тарбагатайского района центра «Теплые сердца», Мухоршибирского района ТОС «Черёмушки» и ТОС «Найдал», а также волонтерские объединения Кабанского района «Пламенные сердца» и «Добрые сердца». В ближайшее время готовую продукцию они отправят землякам в зону СВО.
Фото: скриншот видео, правительство Бурятии