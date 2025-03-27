Жителей Бурятии предупредили о новом порядке подачи электронных обращений. Прием обращений на официальном сайте минсоцзащиты Бурятии будет осуществляться только после авторизации через Госуслуги.

- С 30 марта 2025 года вступил в силу новый порядок подачи электронных обращений в государственные органы. Изменения внесены в федеральный закон о рассмотрении обращений граждан. Подача обращений на официальном сайте Минсоцзащиты Бурятии в разделе «Электронная приемная будет осуществляться только после авторизации через Портал Госуслуг. Обращения, направленные по электронной почте, рассмотрению не подлежат, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Альтернативные способы подачи обращений:

- Граждане могут направить обращение в письменном виде почтовой связью или лично в Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия или его подведомственное учреждение;

- Обращения также можно подать в электронной форме на платформе обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг;

Телефон Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-1-00000-1

Фото: loon.site