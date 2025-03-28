В Бурятии прокурор защитил последнее пристанище умерших мухоршибирцев

Даже когда в Бурятии строят какие-то объекты для живых людей, частенько допускают ошибки. А то и вовсе воруют. Что уж говорить о мертвых. Так, в Мухоршибири решили построить морг. Выделили деньги, наняли строителя. Но когда дело было сделано, оказалось, что при его возведении допущено множество ошибок.Контракт между Управлением капитального строительства (УКС) Бурятии и ООО СПК (строительно-производственная компания - не путать с сельскохозяйственным производственным кооперативом. - Прим. ред.) «Восход» был заключен еще в 2018 году. «Восход» обязался на бюджетные деньги построить патологоанатомическое отделение при Мухоршибирской ЦРБ, проще говоря, морг.Контракт заключили в апреле и уже в декабре здание передали местной больнице. Правда сначала в передаче отказали «из-за неустраненных дефектов». Но, тем не менее, к июню 2019 года здание начали эксплуатировать.Прошло четыре года. В июне 2023-го выявили серьезные дефекты. В Управление капстроительства и в адрес подрядчика - СПК «Восход» - уходили письма с требованиями устранить недостатки, ведь гарантийный срок еще не прошел. Но активных действий по их устранению не последовало.УКС, правда, провел строительно-техническую экспертизу. Эксперты выяснили, что «причиной частичной деформации полов и отмостки здания являются ошибки при проектировании».Прокурор же потребовал у компании «Восход» устранить все нарушения. И прежде всего те, что касаются фундамента здания. Сначала, по мнению прокурора, нужно было оценить крепость фундамента и определить необходимость их усиления. После, собственно, сделать проект усиления, согласовать его с авторами рабочего проекта - АО «Бурятгражданпроект».Также прокурор требовал разобрать перегородки и полы, провести полную ревизию систем водоснабжения, канализации (внутренней и наружной. - Прим. ред.), отопления, вентиляции и электроснабжения (в том числе и системы наружного освещения. - Прим. ред.) с их полным восстановлением и приведением в рабочее состояние. После вернуть полы и перегородки на место, восстановить на прилегающей к зданию территории все благоустройство.И так как, по всей видимости, особого доверия застройщик больше не вызывал, прокурор потребовал «все работы выполнять с обязательным лабораторным сопровождением для подтверждения соответствия используемых материалов (бетон, грунт обратной засыпки, щебень под полы и т.д. - Прим. ред.) требованиям рабочей документации и определения качества уплотнения грунта обратной засыпки и оснований под полы».К слову, от претензий к АО «Бурятгражданпроект» прокурор в итоге отказался. Хотя именно эта организация и делала проект здания.Представители Мухоршибирской ЦРБ, которых тоже привлекли к разбирательству, рассказали, что «на момент принятия здания уже лопалась плитка, о чем были поставлены в известность заказчик ГКУ РБ «УКС ПРБ», подрядчик ООО СПК «Восход» - неоднократно с 04.12.2018 года направлялись в их адрес письма… Более того, при эксплуатации здания трескались, лопались трубы, провалился асфальт».Юрист СПК «Восход», к которому и были предъявлены претензии, конечно, вину в том, что новое здание почти разваливается, не признал.«Выполненные работы были приняты в полном объеме и без замечаний ГКУ РБ «УКС», предъявленные требования в части инженерных систем (системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и электроснабжения. - Прим. ред.) считает необоснованными, поскольку данные инженерные сети выполнены в полном объеме и переданы заказчику в исправном состоянии. Кроме того, ГКУ РБ «УКС ПРБ» была проведена досудебная экспертиза, по заключению которой вина подрядчика не установлена», - описывает суд позицию компании.Представитель АО «Бурятгражданпроект», которого тоже пригласили на заседания, рассказал, почему они ни при чем, хотя именно эта контора делала проект. По его мнению, дефекты возникли по причине некачественного исполнения работ именно подрядчиком. Мол, с проектом все было хорошо, его приняли без замечаний. При этом гарантийный срок после сдачи объекта - пять лет. И в течение этого времени именно застройщик (то есть «Восход») должен устранять все дефекты за свой счет.Что же касается экспертизы, которая выявила недостатки именно в проекте, то ее, по мнению АО «Бурятгражданпроект», нельзя использовать в качестве допустимого доказательства, «поскольку экспертиза проведена без изучения всей документации, проведена неполно. Кроме того, экспертное исследование проводилось спустя длительное время после выполнения проектных работ и прекращения действия контракта и не может являться бесспорным доказательством. Вызов эксперта произведен ГКУ РБ «УКС ПРБ» в одностороннем порядке, АО «Бурятгражданпроект» о проведении экспертизы не извещалось, в обследовании объекта не участвовало и не могло представить свои доводы и возражения».Пригласили в суд и многострадальное Управление капитального строительства. Многострадальное оно потому, что список всех уголовных дел, в которых фигурировало это ведомство, уже и вспомнить сложно. Несколько директоров оказались втянуты в скандалы, связанные с коррупцией.Представитель ведомства рассказал свою историю. После того как к ним пришла информация о строительных дефектах, было решено назначить экспертизу и выяснить, почему в новом здании появляются трещины на стенах и деформируется пол.Эксперт, как мы уже знаем, обвинил во всем проектировщиков. Поэтому УКС не стало трогать СПК «Восход» и отправилось прямиком к АО «Бурятгражданпроект». Ведомство даже подало иск в Арбитражный суд, чтобы добиться истины. Но там дело было приостановлено - решили подождать, чем закончится дело по иску прокурора против СПК «Восход».В итоге Мухоршибирский районный суд решил удовлетворить иск прокурора. И плюсом ко всем требованиям, о которых мы говорили вначале, суд постановил взыскать с СПК «Восход» более 1 млн рублей в пользу АО «Бурятгражданпроект» - стоимость строительно-технической экспертизы.Впрочем, на этом история не закончилась. В апелляционной жалобе представитель СПК «Восход» просил решение суда отменить и отказать прокурору в иске. Компания снова ссылалась на экспертизу, которую оспорил «Бурятгражданпроект», где говорится, что виной всему стали проектировщики.«Вследствие отсутствия нагорной канавы при интенсивном увлажнении атмосферными осадками происходит ослабление несущей способности грунтов. Повторной экспертизой ЧУ «Научный специализированный центр экспертиз и исследований «Альфа» установлено, что разрушение здания произошло из-за применения материалов, не соответствующих рабочей документации. С выводами данной экспертизы ООО СПК «Восход» не согласно. Кроме того, ООО СПК «Восход» не согласно с требованиями истца в части инженерных систем (системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и электроснабжения. - Прим. ред.) в связи с тем, что данные инженерные сети функционировали в исправном состоянии», - приводит суд позицию застройщика.Однако и это не помогло - решение Мухоршибирского суда в апелляционной инстанции устояло. И СПК «Восход» обязано вскрыть морг и частично отстроить его заново.