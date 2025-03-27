Общество 27.03.2025 в 13:23

Стоимость первой линии метро в Улан-Баторе составит 2,4 млрд долларов

Строительство будет вести консорциум южнокорейских фирм
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Текст: Иван Иванов
Стоимость первой линии метро в Улан-Баторе составит 2,4 млрд долларов
Фото: freepik.com
Депутаты парламента Монголии поддержали обновленный проект технико-экономического обоснования строительства метрополитена в Улан-Баторе. Об этом сообщает ИА «Монцамэ».

Член Хурала и координатор программы финансово-экономических проектов Л. Хосбаяр отметила, что инициатива строительства метро в столице была выдвинута в 2011 году, когда было принято постановление правительства №411. После двухэтапного тендера на консалтинговые услуги по управлению проектами был выбран корейский консорциум, в который вошли ведущие южнокорейские компании Duha Engineering, Korail, Susong Engineering и Korea National Railway. Консорциум начал свою работу 5 июля прошлого года.

Первая линия метро протянется на 19,4 км и будет включать в себя 15 станций и одно депо, соединяющее Толгойт и Амгалан по проспекту Энхтайван. Из них 19,1 км и 14 станций будут находится под землей, а одна станция будет расположена на поверхности. Туннели и станции будет построены закрытым способом «снизу-вверх», при этом глубина буровой туннелепроходческой машины составит от 10 до 25 метров. По оценкам профессиональных организаций, сметная стоимость проекта строительства метро составляет 2,4 миллиарда долларов США, из которых 97,7 процента будут направлены на строительные работы, а остальное - на другие мероприятия, такие как мониторинг со стороны заказчика и освобождение земельных участков.

Л. Хосбаяр также сообщила, что активно ведется работа по привлечению 85 процентов финансирования из внешних источников, а оставшиеся 15 процентов будут выделены из бюджета столицы.

Строительство метро метростроевцы из Южной Кореи будут вести, используя самые современные технологии.
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