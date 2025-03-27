Житель Бурятии получил условный срок за подпольное изготовление оружия

Жителю Улан-Удэ вынесли обвинительный приговор за изготовление боевого оружия. В домашней мастерской он охолощенные образцы пистолетов и автоматов, купленные в интернете, превращал в боевые.

- В период с апреля 2023 по июнь 2024 года мужчина через Интернет покупал охолощенные образцы карабина Симонова, автомата Калашникова, пистолет иностранного производства и комплектующие для изготовления боеприпасов. В своей домашней мастерской он привел оружие в боевое состояние, а также изготовил 44 патрона к пистолету, которые хранил в подполье своего дома. Также в его домашнем арсенале незаконно хранились охотничья винтовка системы Бердана и 250 патронов к нарезному оружию, - рассказали в прокуратуре республики.

Преступная деятельность виновного была пресечена сотрудниками управления ФСБ республике.

- Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил осужденному 4 года 3 месяца лишения свободы со штрафом в размере 130 тыс. рублей. С учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств наказание назначено условно. В течение 4-х лет осужденный обязан не менять место жительства и ежемесячно отчитываться о своем поведении, - добавили в прокуратуре.

Оружие и боеприпасы будут уничтожены. До уплаты штрафа автомобиль принадлежащий осужденному был арестован.

Приговор в законную силу не вступил.

Для справки: «Охолощённое» означает, что оружие предназначено для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Оно может использоваться в качестве учебно-тренировочного оружия или в качестве реквизита. Важно то, что изменение характеристик охолощённого оружия своими руками предполагает уголовную ответственность.

Фото: loon.site