В Бурятии сегодня ночью будет до минус 30

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Бурятии сохранится холодная погода. Так, сегодня ночью по республике прогнозируется -11, -16, местами -19, -24, по северо-востоку до -25, -30 градусов. Завтра днем ожидается -2, -7, по юго-западу до +2, по северной половине -8, -13 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Сохранится сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 15-17 м/с.В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Температура сегодня ночью будет -11, -13, завтра днем -3, -5 градусов.Однако уже в субботу, 29 марта, погода начнет понемногу улучшаться. Днем воздух прогреется до -2, +3, местами +3, +8, по северной половине республики до -4, -9 градусов. В воскресенье будет еще теплее: днем 0, +5, местами +6, +11 градусов. Правда, в ряде районов сохранится сильный ветер, также местами возможен небольшой снег.