В Бурятии объявился нищий миллионер

- Сейчас похожая практика вполне оправданна, эффективно работает - когда работы выполняются, а потом выкупается здание, - отметил глава района.





- Проавансировать можно было бы максимум 30%. Но не всю сумму отправлять. Не знаю, из каких соображений сделали так, - сказал Николай Емонаков.