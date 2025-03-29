Общество 29.03.2025 в 07:00
В Бурятии объявился нищий миллионер
Чиновники не могут заставить успешного бизнесмена вернуть исчезнувшие миллионы
Текст: Петр Санжиев
Очень странная история произошла со зданием Иволгинской СОШ №2, которая располагается по адресу Студенческий квартал, д. 13. Суеверные увидят корень проблем с этой школой в цифре «13», но мы думаем, что случившиеся беды имеют совсем иное объяснение…
И вновь о школе-фантоме
«Номер один» ранее уже рассказывал об этой школе-фантоме. Она существует с 2016 года, там сменилось несколько директоров, однако образовательная деятельность в Иволгинской СОШ № 2 не велась с момента ее создания. Педагогического состава в учебном заведении не было. Как отмечало министерство образования республики, школа «соответственно, не имела контингент обучающихся».
- Начало образовательной деятельности планировалось после проведения капитального ремонта здания, - говорили в министерстве образования.
Капремонт провели. Торги выиграло ООО «ТОН», и на данный момент контракт исполнен. Победителю перечислили, по нашим подсчетам, около 28 млн рублей. По словам Николая Емонакова, главы Иволгинского района, «были выполнены в основном общестроительные работы, работы по системе электроосвещения, инженерным коммуникациям в здании».
Но после завершения того капремонта образовательный процесс начат не был. Школа продолжала трещать по швам, и рисковать безопасностью детей никто не решился.
Тяжелое наследство
Николай Емонаков отметил, что трещины расползались, конструктивные элементы здания необходимо было усилить. Впоследствии здание изъяли из оперативного управления школы и передали по концессии ООО «БИЛД» для дальнейших работ по капитальному ремонту (реконструкции)».
Вот почему там не начали учить детей. Но почему сначала нельзя было победить трещинообразование, а уже потом заниматься модернизацией системы электроосвещения, инженерных коммуникаций в здании и т. д.? «Номер один» попросил пояснить логику районных властей по зданию СОШ № 2.
- С того времени кадровый состав администрации МО «Иволгинский район» существенно обновился, пояснить мотивы ранее работавших сотрудников не можем, - констатировал Николай Емонаков.
Но глава района сделал предположение: «насколько известно, существенные проблемы с трещинами в здании выявлены после начала работ, то есть были скрытыми дефектами здания».
На наш взгляд, было бы логично перед проведением торгов по отбору подрядчика на капремонт (на которых победило ООО «ТОН». - Прим. ред.) осуществить качественную диагностику здания СОШ № 2, составить полный перечень необходимых работ и включить все в «капремонтный» контракт. Трещины, электрику и все другое. В результате оказалось, что сначала сделали работы по электрике и т. д., а потом принялись за усиление конструктивных элементов здания. Однако на сегодня имеем то, что имеем: прежнее руководство эту необходимую экспертизу не сделало, а новое разбирается с тем, что получило в наследство.
В общем, в Иволгинской СОШ № 2 пришлось делать еще один капремонт. Здание изъяли из оперативного управления СОШ № 2 в октябре 2018 года, перед заключением концессионного соглашения на очередной капремонт с ООО «БИЛД». СОШ № 2 осталась совсем «голой» - ни здания, ни учителей, ни учеников. Только директора, сменявшие друг друга.
- Видимо, предполагалось, что здание будет возвращено в оперативное управление после проведения ремонта, однако этого не произошло. В настоящее время здание законсервировано, средств на снос здания не имеется, - констатировал Николай Емонаков.
Деньги взяли, дело не сделали
Муниципалитет произвел в адрес делового партнера оплату части расходов на работы в размере 45 млн рублей.
В ходе выполнения работ ООО «БИЛД» выявило, что несущие конструкции здания находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечающем требованиям безопасности.
Строители начали производить работы на объекте, но в итоге все закончилось судом, где райадминистрация потребовала досрочно расторгнуть концессионное соглашение и договор аренды земельного участка. Строительно-монтажные работы должны были завершиться в марте 2020 года, но ООО заметно нарушило сроки. Долги имелись также по аренде участка.
Ответчик в 2019 году пытался продлить срок исполнения соглашения, но безрезультатно. Есть даже решение Бурятского УФАС, которым было отказано в согласовании внесения изменений в соглашение. В итоге концессионное соглашение и договор аренды были расторгнуты судом. Вердикт никто не обжаловал.
Фантомные боли иволгинского бюджета
А через несколько месяцев возмущенные районные власти подали очередной иск - о деньгах. Чиновники потребовали вернуть упомянутые выше 45 млн рублей, выплатить штраф, неустойку и т. д. ООО «БИЛД» инициировало встречный иск - дескать, фирма сделала часть работ. Разбирательство вылилось в мировое соглашение, по которому фирма признала долг перед Иволгинским районом на сумму 40 631 325 рублей 10 копеек и даже установила график погашения долга.
Последний платеж должен быть осуществлен не позднее 30 апреля 2025 года. Но задолго до этого стало ясно, что дело пахнет керосином.
- В добровольном порядке было оплачено 1 131 325 рублей. В связи с нарушением ООО «БИЛД» условий оплаты, согласно определению Арбитражного суда Республики Бурятия от 27.09.2022, администрации МО «Иволгинский район» выдан судом исполнительный лист, который был предъявлен в Службу судебных приставов для принудительного взыскания денежных средств. Служба судебных приставов смогла взыскать в принудительном порядке с ООО только 3,5 млн рублей, - пояснил «Номер один» глава Иволгинского района.
Сейчас долги фирмы оцениваются в 36 млн рублей. Но получить их с ООО «БИЛД», скорее всего, не получится. Очень «вовремя» для себя фирма угодила под гнев налоговиков. Компания, получившая 40 млн рублей, оказывается, задолжала налоговой чуть более 1 млн рублей и стала претендентом на банкротство.
- По заявлению УФНС России по Республике Бурятия деятельность ООО «БИЛД» прекращена, организация исключена из ЕГРЮЛ, в связи с чем Службой судебных приставов прекращено исполнительное производство в отношении ООО «БИЛД», - сообщил глава Иволгинского района.
Картина нарисовалась крайне невыгодная для района. Сначала на десятки миллионов рублей сделали электрику и т. д. Потом капремонт. А ожидаемого результата не получили.
Дочь, отец и директор
Скандальные 36 млн рублей для бюджета района - деньги совсем не лишние. Сейчас администрация МО «Иволгинский район» подала новый иск.
Районные представители продолжают бороться и хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО «БИЛД» Елену Кузнецову. Как соответчика хотят видеть Сергея Кузнецова, упоминаемого чиновниками в материалах как лицо, контролирующее компанию, а также бывшего руководителя ООО «БИЛД» Левана Пруидзе.
36 млн рублей, конечно, страдают от инфляции, но все равно пока остаются солидной суммой. Представитель Елены Кузнецовой исковые требования муниципалитета не признал.
«Номер один» спросил главу Иволгинского района, а зачем вообще муниципалитет перечислял деньги? Не лучше ли было, чтобы ООО «БИЛД» самостоятельно изыскало средства на капремонт? А потом, видя положительный результат, район честно оплатил бы работу.
Николай Емонаков признался, что не может прокомментировать решение прежней райадминистрации (напомним ранее район возглавлял Виктор Очиров, осужденный за взяточничество и отбывающий срок в колонии строгого режима).
- ООО «БИЛД» обанкрочено и не может рассчитаться с районом. Но есть учредитель, вполне состоятельный, успешный - Елена Сергеевна Кузнецова. Она же директор и учредитель ООО «Железобетон», которое по итогам 2024, по данным налоговой, показало выручку свыше 260 млн рублей. Она же дочь Сергея Николаевича Кузнецова. А Сергей Кузнецов – это директор ОАО «Завод бетонных блоков», - заявил глава района.
Говоря о Елене Кузнецовой, Сергее Кузнецове, Леване Пруидзе (бывший директор ООО «БИЛД», а в настоящее время руководит ЗАО «Новоильинсклес»), районный глава подтвердил, что в отношении этих лиц район также настроен серьезно разобраться.
Николай Емонаков на сто процентов уверен, что именно Сергей Кузнецов является лицом, кто активно контролировал ООО «БИЛД», и должен участвовать в погашении долгов перед бюджетом района.
- Контролирующее лицо - это не синоним учредителя. Фактически (то есть не юридически) он управлял ООО «БИЛД». Неоднократно приходил ко мне на совещания, когда было обсуждение ситуации в присутствии прокурора района и представителя ОНФ Юлии Валерьевны Ким. И не скрывал, что имеет отношение к «БИЛД», - высказал глава района свое мнение о роли бизнесмена.
Насколько известно Николаю Емонакову, бизнесмен недавно оплатил достаточно большую сумму, то есть является человеком с деньгами. Если Иволгинский район сумеет доказать, что тот контролировал ООО «БИЛД», то это станет большим шагом вперед. Ведь, по рассказам очевидцев, он им и был.
Пока мы видим такую картину. Предприятие, которым руководила дочь Кузнецова, получило большие бюджетные деньги, не выполнило обязательства и успешно обанкротилось. А отца-бизнесмена по-прежнему называют человеком с деньгами. Вопросов вокруг иволгинского дела масса. К примеру, не очень понятно, куда ушли средства, предназначенные для ремонта школы.
Не циркулировали ли между предприятиями дочери (под ее управлением три действующих ООО) и стороной отца финансовые потоки (так сказать, «внутрисемейное» денежное перетекание), похожие на вывод средств из «БИЛД»? Или между стороной дочери и компаниями, аффилированными с ее отцом, его бизнесом? Или бизнесом друзей отца?
Почему отец-бизнесмен не вступился за деловую репутацию дочери-бизнесвумен, не оказал финансовую помощь ее фирме в трудный момент? Ведь глава Иволгинского района прямо говорит, что Сергей Кузнецов не скрывал свою вовлеченность в дела ООО «БИЛД». Репутация человека в бизнесе имеет значение – неважно, мужчина это или женщина. Почему не протянуть отеческую руку помощи в иволгинском деле? Дескать, да, дочь сорвала дело, но деньги налогоплательщиков мы с ней общими стараниями вернем в бюджет…
Или мы видим в иволгинском деле совсем другую задумку?
По Иволгинску ходят слухи, что, получив тогда доступ к деньгам, Сергей Кузнецов якобы просто-напросто начал их «крутить» - вложил в строительство какого-то объекта (не то МКД, не то другого), а СОШ № 2 осталась на бобах. «Крутил» Кузнецов те деньги или нет, утверждать, за неимением достоверной информации, сложно. Мы и не будем это делать. Но слухи циркулируют.
О ситуации уже знают в прокуратуре, УФНС, других структурах. УФНС, между прочим, тоже хотелось бы, чтобы деньги были возвращены в бюджет района. Отметим, сумма требований района вскоре может вырасти. Муниципалы думают, не затребовать ли к 36 млн рублей также дополнительные платежи (штраф, пени и прочие финансовые санкции), что увеличит сумму как минимум на 50%.
- Я встречался с Кузнецовым, был на рабочем совещании у главы, когда Кузнецов говорил, что признает долги, предлагал отдать долги техникой, - поделился с нашим изданием один из сотрудников администрации района.
Так как дело о привлечении к субсидиарной ответственности касается долгов перед бюджетом, надеемся, что к делу подключатся правоохранительные органы. Бюджет - это общественные интересы, и люди в мундирах должны бдить.
И вновь о школе-фантоме
«Номер один» ранее уже рассказывал об этой школе-фантоме. Она существует с 2016 года, там сменилось несколько директоров, однако образовательная деятельность в Иволгинской СОШ № 2 не велась с момента ее создания. Педагогического состава в учебном заведении не было. Как отмечало министерство образования республики, школа «соответственно, не имела контингент обучающихся».
- Начало образовательной деятельности планировалось после проведения капитального ремонта здания, - говорили в министерстве образования.
Капремонт провели. Торги выиграло ООО «ТОН», и на данный момент контракт исполнен. Победителю перечислили, по нашим подсчетам, около 28 млн рублей. По словам Николая Емонакова, главы Иволгинского района, «были выполнены в основном общестроительные работы, работы по системе электроосвещения, инженерным коммуникациям в здании».
Но после завершения того капремонта образовательный процесс начат не был. Школа продолжала трещать по швам, и рисковать безопасностью детей никто не решился.
Тяжелое наследство
Николай Емонаков отметил, что трещины расползались, конструктивные элементы здания необходимо было усилить. Впоследствии здание изъяли из оперативного управления школы и передали по концессии ООО «БИЛД» для дальнейших работ по капитальному ремонту (реконструкции)».
Вот почему там не начали учить детей. Но почему сначала нельзя было победить трещинообразование, а уже потом заниматься модернизацией системы электроосвещения, инженерных коммуникаций в здании и т. д.? «Номер один» попросил пояснить логику районных властей по зданию СОШ № 2.
- С того времени кадровый состав администрации МО «Иволгинский район» существенно обновился, пояснить мотивы ранее работавших сотрудников не можем, - констатировал Николай Емонаков.
Но глава района сделал предположение: «насколько известно, существенные проблемы с трещинами в здании выявлены после начала работ, то есть были скрытыми дефектами здания».
На наш взгляд, было бы логично перед проведением торгов по отбору подрядчика на капремонт (на которых победило ООО «ТОН». - Прим. ред.) осуществить качественную диагностику здания СОШ № 2, составить полный перечень необходимых работ и включить все в «капремонтный» контракт. Трещины, электрику и все другое. В результате оказалось, что сначала сделали работы по электрике и т. д., а потом принялись за усиление конструктивных элементов здания. Однако на сегодня имеем то, что имеем: прежнее руководство эту необходимую экспертизу не сделало, а новое разбирается с тем, что получило в наследство.
В общем, в Иволгинской СОШ № 2 пришлось делать еще один капремонт. Здание изъяли из оперативного управления СОШ № 2 в октябре 2018 года, перед заключением концессионного соглашения на очередной капремонт с ООО «БИЛД». СОШ № 2 осталась совсем «голой» - ни здания, ни учителей, ни учеников. Только директора, сменявшие друг друга.
- Видимо, предполагалось, что здание будет возвращено в оперативное управление после проведения ремонта, однако этого не произошло. В настоящее время здание законсервировано, средств на снос здания не имеется, - констатировал Николай Емонаков.
Деньги взяли, дело не сделали
Муниципалитет произвел в адрес делового партнера оплату части расходов на работы в размере 45 млн рублей.
В ходе выполнения работ ООО «БИЛД» выявило, что несущие конструкции здания находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечающем требованиям безопасности.
Строители начали производить работы на объекте, но в итоге все закончилось судом, где райадминистрация потребовала досрочно расторгнуть концессионное соглашение и договор аренды земельного участка. Строительно-монтажные работы должны были завершиться в марте 2020 года, но ООО заметно нарушило сроки. Долги имелись также по аренде участка.
Ответчик в 2019 году пытался продлить срок исполнения соглашения, но безрезультатно. Есть даже решение Бурятского УФАС, которым было отказано в согласовании внесения изменений в соглашение. В итоге концессионное соглашение и договор аренды были расторгнуты судом. Вердикт никто не обжаловал.
Фантомные боли иволгинского бюджета
А через несколько месяцев возмущенные районные власти подали очередной иск - о деньгах. Чиновники потребовали вернуть упомянутые выше 45 млн рублей, выплатить штраф, неустойку и т. д. ООО «БИЛД» инициировало встречный иск - дескать, фирма сделала часть работ. Разбирательство вылилось в мировое соглашение, по которому фирма признала долг перед Иволгинским районом на сумму 40 631 325 рублей 10 копеек и даже установила график погашения долга.
Последний платеж должен быть осуществлен не позднее 30 апреля 2025 года. Но задолго до этого стало ясно, что дело пахнет керосином.
- В добровольном порядке было оплачено 1 131 325 рублей. В связи с нарушением ООО «БИЛД» условий оплаты, согласно определению Арбитражного суда Республики Бурятия от 27.09.2022, администрации МО «Иволгинский район» выдан судом исполнительный лист, который был предъявлен в Службу судебных приставов для принудительного взыскания денежных средств. Служба судебных приставов смогла взыскать в принудительном порядке с ООО только 3,5 млн рублей, - пояснил «Номер один» глава Иволгинского района.
Сейчас долги фирмы оцениваются в 36 млн рублей. Но получить их с ООО «БИЛД», скорее всего, не получится. Очень «вовремя» для себя фирма угодила под гнев налоговиков. Компания, получившая 40 млн рублей, оказывается, задолжала налоговой чуть более 1 млн рублей и стала претендентом на банкротство.
- По заявлению УФНС России по Республике Бурятия деятельность ООО «БИЛД» прекращена, организация исключена из ЕГРЮЛ, в связи с чем Службой судебных приставов прекращено исполнительное производство в отношении ООО «БИЛД», - сообщил глава Иволгинского района.
Картина нарисовалась крайне невыгодная для района. Сначала на десятки миллионов рублей сделали электрику и т. д. Потом капремонт. А ожидаемого результата не получили.
Дочь, отец и директор
Скандальные 36 млн рублей для бюджета района - деньги совсем не лишние. Сейчас администрация МО «Иволгинский район» подала новый иск.
Районные представители продолжают бороться и хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО «БИЛД» Елену Кузнецову. Как соответчика хотят видеть Сергея Кузнецова, упоминаемого чиновниками в материалах как лицо, контролирующее компанию, а также бывшего руководителя ООО «БИЛД» Левана Пруидзе.
36 млн рублей, конечно, страдают от инфляции, но все равно пока остаются солидной суммой. Представитель Елены Кузнецовой исковые требования муниципалитета не признал.
«Номер один» спросил главу Иволгинского района, а зачем вообще муниципалитет перечислял деньги? Не лучше ли было, чтобы ООО «БИЛД» самостоятельно изыскало средства на капремонт? А потом, видя положительный результат, район честно оплатил бы работу.
Николай Емонаков признался, что не может прокомментировать решение прежней райадминистрации (напомним ранее район возглавлял Виктор Очиров, осужденный за взяточничество и отбывающий срок в колонии строгого режима).
- Сейчас похожая практика вполне оправданна, эффективно работает - когда работы выполняются, а потом выкупается здание, - отметил глава района.
- Проавансировать можно было бы максимум 30%. Но не всю сумму отправлять. Не знаю, из каких соображений сделали так, - сказал Николай Емонаков.
- ООО «БИЛД» обанкрочено и не может рассчитаться с районом. Но есть учредитель, вполне состоятельный, успешный - Елена Сергеевна Кузнецова. Она же директор и учредитель ООО «Железобетон», которое по итогам 2024, по данным налоговой, показало выручку свыше 260 млн рублей. Она же дочь Сергея Николаевича Кузнецова. А Сергей Кузнецов – это директор ОАО «Завод бетонных блоков», - заявил глава района.
Говоря о Елене Кузнецовой, Сергее Кузнецове, Леване Пруидзе (бывший директор ООО «БИЛД», а в настоящее время руководит ЗАО «Новоильинсклес»), районный глава подтвердил, что в отношении этих лиц район также настроен серьезно разобраться.
Николай Емонаков на сто процентов уверен, что именно Сергей Кузнецов является лицом, кто активно контролировал ООО «БИЛД», и должен участвовать в погашении долгов перед бюджетом района.
- Контролирующее лицо - это не синоним учредителя. Фактически (то есть не юридически) он управлял ООО «БИЛД». Неоднократно приходил ко мне на совещания, когда было обсуждение ситуации в присутствии прокурора района и представителя ОНФ Юлии Валерьевны Ким. И не скрывал, что имеет отношение к «БИЛД», - высказал глава района свое мнение о роли бизнесмена.
Насколько известно Николаю Емонакову, бизнесмен недавно оплатил достаточно большую сумму, то есть является человеком с деньгами. Если Иволгинский район сумеет доказать, что тот контролировал ООО «БИЛД», то это станет большим шагом вперед. Ведь, по рассказам очевидцев, он им и был.
Пока мы видим такую картину. Предприятие, которым руководила дочь Кузнецова, получило большие бюджетные деньги, не выполнило обязательства и успешно обанкротилось. А отца-бизнесмена по-прежнему называют человеком с деньгами. Вопросов вокруг иволгинского дела масса. К примеру, не очень понятно, куда ушли средства, предназначенные для ремонта школы.
Не циркулировали ли между предприятиями дочери (под ее управлением три действующих ООО) и стороной отца финансовые потоки (так сказать, «внутрисемейное» денежное перетекание), похожие на вывод средств из «БИЛД»? Или между стороной дочери и компаниями, аффилированными с ее отцом, его бизнесом? Или бизнесом друзей отца?
Почему отец-бизнесмен не вступился за деловую репутацию дочери-бизнесвумен, не оказал финансовую помощь ее фирме в трудный момент? Ведь глава Иволгинского района прямо говорит, что Сергей Кузнецов не скрывал свою вовлеченность в дела ООО «БИЛД». Репутация человека в бизнесе имеет значение – неважно, мужчина это или женщина. Почему не протянуть отеческую руку помощи в иволгинском деле? Дескать, да, дочь сорвала дело, но деньги налогоплательщиков мы с ней общими стараниями вернем в бюджет…
Или мы видим в иволгинском деле совсем другую задумку?
По Иволгинску ходят слухи, что, получив тогда доступ к деньгам, Сергей Кузнецов якобы просто-напросто начал их «крутить» - вложил в строительство какого-то объекта (не то МКД, не то другого), а СОШ № 2 осталась на бобах. «Крутил» Кузнецов те деньги или нет, утверждать, за неимением достоверной информации, сложно. Мы и не будем это делать. Но слухи циркулируют.
О ситуации уже знают в прокуратуре, УФНС, других структурах. УФНС, между прочим, тоже хотелось бы, чтобы деньги были возвращены в бюджет района. Отметим, сумма требований района вскоре может вырасти. Муниципалы думают, не затребовать ли к 36 млн рублей также дополнительные платежи (штраф, пени и прочие финансовые санкции), что увеличит сумму как минимум на 50%.
- Я встречался с Кузнецовым, был на рабочем совещании у главы, когда Кузнецов говорил, что признает долги, предлагал отдать долги техникой, - поделился с нашим изданием один из сотрудников администрации района.
Так как дело о привлечении к субсидиарной ответственности касается долгов перед бюджетом, надеемся, что к делу подключатся правоохранительные органы. Бюджет - это общественные интересы, и люди в мундирах должны бдить.
Тегииволгинский район