Не актер, а актерище!

В декабре прошлого года мультимедийная онлайн-платформа презентовала свой первый мини-анонс комедийного сериала «Актерище» (18+). Режиссером будущего проекта выступил белорусский продюсер и сценарист Дмитрий Невзоров, известный такими кинокартинами, как «Свободные отношения» (18+), «Дядя Леша» (16+) и «Кибердеревня» (12+). На этот раз в многосерийном произведении он поделится историей крепкой мужской вражды, развязавшейся между успешным актером и блогером-кинокритиком. Премьера состоится в первый день апреля. Главные роли исполнят Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко и наш земляк Жаргал Бадмацыренов.По сюжету Вячеслав Третьяков - суперзвезда российских киноэкранов. Его идеальную жизнь и карьеру портит разгромный обзор Никиты Кисляка, выпущенный на один из последних фильмов с этим артистом. Медийную личность настолько задевают слова кинокритика, что он находит интернет-блогера и требует удалить видео. Однако принципиальный антагонист шутливо смеется в лицо знаменитости. Словесная перепалка быстро перерастает в полноценную драку, и как итог появляется еще одно видео, где звезда безжалостно бьет обзорщика.Разумеется, дело пахнет судом, который предстоит избежать путем примирения с рецензентом. Никита же, пользуясь положением, выдвигает свое условие - любимцу киноэкранов необходимо исполнить главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.Помогать Вячеславу усмирить неистовую гордыню и позабыть хотя бы на миг про крупные гонорары будет его единственный лучший друг и по совместительству киноагент Костя. Отыгрывать товарища и подручного будет наш российский актер, юморист, сценарист и режиссер Жаргал Бадмацыренов.- Костя, или же просто Кэст является его лучшим другом с первого курса. Когда-то он тоже хотел стать актером и поступил в институт, но так и не смог сколотить карьеру. Собственно, это стало одной из причин, почему он решил реализоваться в качестве киноагента. Они буквально плечом к плечу прошли весь непростой путь Третьякова со всеми колоссальными взлетами и падениями, - рассказывает о своем персонаже Бадмацыренов. - На самом деле я не знаю, почему меня взяли на эту роль. Когда я посетил первые пробы, то заметил, что там действительно много разных актеров. Поэтому я не шибко надеялся оказаться в проекте и занять место, будучи Костей. Но, как ни крути, пробы я в итоге прошел, попал, мне кажется, в настроение, что ли. На тот момент у меня самого было схожее состояние, думаю, вы поймете, когда глянете сериал.Немного разоткровенничавшись, артист отметил, что Кэст по-своему ему очень близок, поскольку имеет характерную для него черту - преданность таланту.- Он невероятно вдохновлен человеком, с которым работает, и в силу давней дружбы порой чрезмерно способствует разрешению трудных жизненных ситуаций героя. Именно в этом мы с ним похожи. Я тоже неоднократно, если так можно выразиться, спасал приятелей и делал что-то в ущерб себе. Что касается противоположных черт, то с Костей нас сильно разнит его смелость. Он придумывает, он рискует, я же, наоборот, предпочитаю быть осторожным, - делится Жаргал.Актерский состав сериала довольно внушительный. Помимо уже перечисленных именитых артистов, в нем также снимаются Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Марк Брутман, Ростислав Лаврентьев, Никита Касьяненко, Алексей Лузин, Василий Седых и другие.- Командный состав подобрали отличный, однако больше всего мне запомнилось общение с «Третьяковым». Признаться честно, поначалу мне было очень непросто работать с Нагиевым. В первый же съемочный день вся площадка ждала лишь его, и присутствие такого опытного актера существенно ощущалось, что не всегда играло на руку начинающим, то есть мне. Появилось какое-то окутывающее волнение… да и вообще все пространство буквально наполнилось Дмитрием. Что поделать, большая харизма, - улыбаясь, делился артист своим опытом. - В конечном итоге все мои личные наработки по персонажу подверглись модификации и его влиянию. Обычно я стараюсь существовать исключительно в рамках придуманного, даже пренебрегая рекомендациями режиссера, но шоумен внес свои коррективы. В какой-то момент мы отыгрываем, и Дмитрий Нагиев мне говорит: «Жаргал, вот здесь можно было бы попробовать по-другому». Были мысли не согласиться, но я прислушался, и это сработало - мы стали взаимодействовать совершенно иначе.Жаргал Бадмацыренов честно признается, что выдвинутые рекомендации оказались полезны, неловкость же и дискомфорт постепенно сошли на нет.- Стало нравиться то, что мне предлагают, - признается артист. Под конец съемок ему даже было искренне жаль, что проект завершился, а вместе с ним и совместное творчество.- Помимо советов, которые вдруг стали работать, у меня сложилось впечатление, что Дмитрий Нагиев по жизни очень мудрый, харизматичный и приятный в общении человек. Поэтому да, хотелось бы, чтобы съемки длились подольше, - констатирует наш актер. - Одно из его напутствий, я помню, звучало примерно так: «Жаргал, всегда надевай обувь. Герой не может ходить в простых тапочках даже дома». А другое касалось моего персонажа: «Жаргал, твой герой - взрослый, знающий себе цену дядька. Поэтому каждое слово, которое прозвучит из его уст, должно быть обдуманным, взвешенным и оцененным». В моем же первоначальном видении Костя был совершенно другим: разговорчивым, шебутным. Но Дмитрий эту концепцию перелопатил и сделал под стать своему персонажу, чтобы они гармонировали друг с другом. Это было правильное решение, которое помогло нам сделать все то, что от нас требовалось. Я считаю, что наши персонажи достигли необходимой равностатусности на экране.Стоит отметить, что на сегодняшний день кинопортфолио Жаргала Бадмацыренова насчитывает с десяток картин. Свою руку он приложил к таким фильмам и сериалам, как: «Чайник» (18+), «Афера» (18+), «Амура» (18+), «Макрон» (18+), «Братья» (18+), «Улан-Уdance» (16+), «Красный шелк» (16+), «Буузы» (12+), «Эластико» (12+) и «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (12+). В том числе к кинофраншизе «Решала» (18+) и многим другим проектам.Однако славу и узнаваемость ему принесли «Зона комфорта» (18+), «Маньячелло» (16+), «Полярный» (16+) и «Киберпапа» (16+). Для тех, кто не знает, напомним ключевые из них.«Полярный» рассказывает историю экс-бандита, который давно отошел от дел и занимается экофермой, но криминальное прошлое не отпускает: бывший подельник просит его спрятать на своем офшорном счете кучу денег. Наступает время, когда их пора возвращать, и тут герой понимает, что напрочь забыл пароль. Сложившуюся ситуацию объяснить невозможно, единственный выход - бежать. Так он по воле судьбы оказывается в северном городе, где начинаются невероятные приключения.- В этом сериале я играю роль Толи, типичного гопника из маленького закрытого городка, где буквально остановилось время. Образ персонажа стал собирательным, просто скопировал своих давних знакомых и получился «стремящейся к успеху» пацан. На протяжении нескольких сезонов он, разумеется, претерпевает некие изменения и вот, например, к четвертому взрослеет, женится и перестает хулиганить. Мне кажется, подобная динамика необходима, особенно для телезрителей, которые устают глазеть на одно и то же, - подмечает Жаргал. - Сериал получился хорошим, его многие очень любят. Сейчас мы работаем над продолжением, так что ждите пятый сезон. Кстати, за минувшие годы работы на площадке были разные случаи, но один из «любимых» приключился в г. Кировске. Погода выдалась весьма теплая, а нам для съемок нужен был снег. По итогу его пришлось возить фурами… набросали, подготовили все, как надо, а наутро коммунальные службы его убрали, и тогда пришлось начинать все сначала.Его партнером на съемках стал российский актер Филипп Дьячков. С Бадмацыреновым они дружат не только в кадре. По словам артиста, тот его многому научил, в первую очередь - уважать профессию.- «Полярный» стал моим первым полномасштабным проектом, где я столкнулся с трепетным отношением к делу. Филипп как-то раз подошел ко мне и предложил разобрать простейшую сцену: условно Толя и Коля должны были вместе нести дрова. Так вот мы с ним прорабатывали этот момент приблизительно 1,5 часа. Это заставило меня серьезно задуматься и как-то пересмотреть свои взгляды на рабочий процесс, в том числе пройти курсы актерского мастерства, и подходить к ролям более вдумчиво.А вот ситком «Киберпапа» стал для Жаргала Бадмацыренова поприщем сценариста. По сюжету профессионального сварщика увольняют с завода, а его жена теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде. Работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Параллельно с этим его пасынок предлагает собрать команду по киберспорту, чтобы выиграть турнир с многомиллионным призом. Главный герой соглашается, но не лишь из-за денег - ему искренне хочется узнать о жизни подростка и наладить напряженные с ним отношения.- Изначально меня вдохновила идея того, что взрослый мужик рубится в компьютер с детьми - это же прикольно. Казалось бы, где он и где они… Затем идея начала обрастать и плавно перетекла в затрагивание глобальных проблем: конфликт отцов и детей, кризис среднего возраста и т. д., - объясняет Жаргал. - Сценарии так и рождаются, от малого к большему. Собственно, то же самое произошло с «Маньячелло»: поначалу это был парадокса льный прикол - маньяк, чьи послания не понимают. Получилась глубокая трагедия непризнанного гения.Стоит отметить, что для этого комедийного сериала наш артист не только придумал сценарий, но и выступил в качестве режиссера, а также сыграл одну из главных ролей - полицейского Саню.По мнению Жаргала Бадмацыренова, «хорошая драматургия всегда лучше, чем много юмора, потому что она может спасти историю». Как актер, он по-прежнему хочет сыграть свою главную драматическую роль.- Признание профессионалов я уже получил, а вот с драмой все сложно, - говорит артист. - Мне неоднократно доводилось фантазировать о том, как должен выглядеть идеальный для меня драматический персонаж. Скорее всего, это герой, который крайне немногословен. Как говорится, «надо не рассказывать, а показывать». Я считаю, что отыграть без большого количества реплик, да так, чтобы зритель нашел в этом отклик, куда сложнее и интереснее. Это был бы идеальный для меня вариант. За таким персонажем, безусловно, должна стоять история… По сюжету, скорее всего, он будет переоценивать все свои ценности и полярно меняться.Талантливого актера, юмориста, сценариста и режиссера всегда вдохновляли человеческие истории. Делать из маленького по-настоящему что-то большое, а особенно видеть красоту в повседневных буднях дано не всем.- На данный момент мне бы очень хотелось делиться историями маленьких людей, которые влияют на большие события. Историями из жизни тех, с кем мы встречаемся каждый день, но как будто бы их не видим - таксисты, курьеры, кассиры и прочие, - говорит Жаргал. - Мне кажется, поместить их в сценарий, где они получают доступ к возможностям и ресурсам, было бы интересно. Допустим, дворник живет со своей матерью, у них напряженные отношения, и его цель - получить квартиру. Для этого он заводит отношения с многодетной вдовой, но все ее дети раскиданы: один сын - в тюрьме, другой - в детском доме, третий - заложник злой бабушки и т.д. По итогу главный герой любыми силами пытается вернуть их всех домой и поэтапно преодолевает разные трудности. В конце он, допустим, своим примером заставляет чиновников пересмотреть систему опеки и попечительства. Ну что-то в этом духе.