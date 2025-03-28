Общество 28.03.2025 в 09:37

Предприниматели Бурятии будут помогать тушить лесные пожары

Они готовы предоставить свою технику при необходимости
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Текст: Елена Кокорина
Предприниматели Бурятии будут помогать тушить лесные пожары

В республике завершились смотры готовности к пожароопасному сезону и проверку прошли все районы Бурятии. В случае необходимости индивидуальные предприниматели не останутся в стороне и предоставят свою технику и людей для ликвидации лесных пожаров.

- По результатам смотров республика готова к новому сезону лесных пожаров. Очень важна слаженность работы всех спецслужб, их взаимодействие. В тушении лесных пожаров задействованы все специалисты. Индивидуальные предприниматели и лесопользователи не остались в стороне, они предоставят свою технику и людей, в случае необходимости. Сохранение лесов Бурятии – наша общая задача. Каждый, кто посещает лес, должен понимать степень ответственности и соблюдать установленные правила, - отметил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Фото: Елена Кокорина

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