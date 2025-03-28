Общество 28.03.2025 в 09:48
Молодежь Бурятии погрязла в долгах
Суммы задолженности молодых людей поражают воображение
Текст: Андрей Константинов
Свыше 21 тысячи исполнительных производств возбуждено в отношении 9700 жителей Бурятии в возрасте до 25 лет. По каждому второму из них взыскиваются долги по кредитам.
«Общая сумма задолженности молодых людей, которые переоценили свои финансовые возможности, перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет более 370 миллионов рублей», - сообщили сегодня в УФССП по Бурятии.
В списке «популярных» долгов у молодежи также значатся штрафы Госавтоинспекции — почти 6 миллионов рублей, налоги и сборы — 19 миллионов рублей, задолженность за коммунальные услуги — 44 миллиона рублей.
«К должникам применяется весь комплекс мер принудительного исполнения: арест банковских счетов, удержание с заработной платы, арест и реализация имущества в счет уплаты долга, накладывается запрет на выезд в зарубежные страны, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и транспортных средств», - отмечают судебные приставы.
Как отмечают в УФССП по РБ, в случае неисполнения должниками в добровольном порядке требований исполнительного документа в установленный законом 5-дневный срок, дополнительно взыскивается исполнительский сбор. Для физических лиц он составляет 7% от суммы, подлежащей к взысканию, но менее 1 тысячи рублей, а по исполнительному производству неимущественного характера - 5 тысяч рублей.
«Общая сумма задолженности молодых людей, которые переоценили свои финансовые возможности, перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет более 370 миллионов рублей», - сообщили сегодня в УФССП по Бурятии.
В списке «популярных» долгов у молодежи также значатся штрафы Госавтоинспекции — почти 6 миллионов рублей, налоги и сборы — 19 миллионов рублей, задолженность за коммунальные услуги — 44 миллиона рублей.
«К должникам применяется весь комплекс мер принудительного исполнения: арест банковских счетов, удержание с заработной платы, арест и реализация имущества в счет уплаты долга, накладывается запрет на выезд в зарубежные страны, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и транспортных средств», - отмечают судебные приставы.
Как отмечают в УФССП по РБ, в случае неисполнения должниками в добровольном порядке требований исполнительного документа в установленный законом 5-дневный срок, дополнительно взыскивается исполнительский сбор. Для физических лиц он составляет 7% от суммы, подлежащей к взысканию, но менее 1 тысячи рублей, а по исполнительному производству неимущественного характера - 5 тысяч рублей.