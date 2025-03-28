Общество 28.03.2025 в 09:57

Клещи озверели в Бурятии

В марте зарегистрированы первые случаи укусов
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Текст: Иван Иванов
Клещи озверели в Бурятии

Неожиданно рано в Бурятии начался эпидемиологический сезон в области борьбы с клещами, которые нередко являются разносчиками клещевого энцефалита. Первые присасывания клещей в 2025 году зарегистрированы в Бурятии. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ. Обычно клещи просыпаются в регионе в начале апреля. В этом году они активизировались заметно раньше. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

Первые случаи зарегистрированы в Заиграевском и Кабанском районах. Клещ укусил подростка в Заиграево на собственном приусадебном участке при выполнении сельскохозяйственных работ.

 В ведомстве напоминают, что клещи обитают в траве, невысоких деревьях, кустарниках и могут прикрепляться к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом - чаще всего, когда садится или ложится на траву. После чего клещи начинают двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасываются - их «излюбленными» местами являются подмышечные впадины, паховая область, область за ушами.

Детям необходимо объяснять правила поведения на опасной в отношении клещей территории. Одежду детей акарицидными аэрозольными средствами обрабатывают только взрослые в соответствии с правилами, изложенными на этикетке к средству. Общее время обработки одежды детей из аэрозольной упаковки составляет от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от размера одежды.

Если вы с ребенком решили погулять в лесу, или работаете на собственном приусадебном участке, то периодически осматривайте ребенка, а также обязательно по возвращении домой.

Соблюдение описанных правил очень важно, поскольку дети являются особенно уязвимыми для клещей не только в физиологическом смысле вследствие своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что дети крайне любознательны и всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно, - напоминают в Роспотребнадзоре по РБ.

Фото: loon.site

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