Прокуратура Бурятии занялась вопросом роста цен на продукты

Цены на продукты растут не по дням, а по часам, поэтому накануне в прокуратуре Бурятии собрали совещание по вопросам ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

В ней приняли участие Федеральная антимонопольная служба, министерства промышленности и сельского хозяйства, Торгово-промышленная палата, а также представители крупных поставщиков, производителей и розничных продавцов.

- В ходе встречи были рассмотрены результаты работы уполномоченных органов по сдерживанию роста цен на товары и заслушаны предложения о повышении эффективности дальнейшей работы на данном направлении. Представителям крупных розничных сетей объявили предостережение о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты питания, - сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура РБ