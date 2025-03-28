Общество 28.03.2025 в 10:25

Прокуратура Бурятии занялась вопросом роста цен на продукты

Крупным торговым сетям объявили предостережение
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Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Бурятии занялась вопросом роста цен на продукты

Цены на продукты растут не по дням, а по часам, поэтому накануне в прокуратуре Бурятии собрали совещание по вопросам ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

В ней приняли участие Федеральная антимонопольная служба, министерства промышленности и сельского хозяйства, Торгово-промышленная палата, а также представители крупных поставщиков, производителей и розничных продавцов.

- В ходе встречи были рассмотрены результаты работы уполномоченных органов по сдерживанию роста цен на товары и заслушаны предложения о повышении эффективности дальнейшей работы на данном направлении. Представителям крупных розничных сетей объявили предостережение о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты питания, - сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура РБ

 

 

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