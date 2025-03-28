В Бурятии будут ловить пьяных рыбаков

Сегодня и в предстоящие выходные дни ГИБДД Бурятии будет проводить массовую проверку водителей. Для этого на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС.«Запланированы рейды в Улан-Удэ, Мухоршибирском и Прибайкальском районе в месте проведения Байкальской рыбалки. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД, исключите любую возможность управления транспортом в состоянии опьянения», - предупреждают автомобилистов в Госавтоинспекции.