Общество 28.03.2025 в 10:27
В Бурятии будут ловить пьяных рыбаков
На дороги республики выходят дополнительные экипажи ДПС
Текст: Андрей Константинов
Сегодня и в предстоящие выходные дни ГИБДД Бурятии будет проводить массовую проверку водителей. Для этого на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС.
«Запланированы рейды в Улан-Удэ, Мухоршибирском и Прибайкальском районе в месте проведения Байкальской рыбалки. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД, исключите любую возможность управления транспортом в состоянии опьянения», - предупреждают автомобилистов в Госавтоинспекции.
«Запланированы рейды в Улан-Удэ, Мухоршибирском и Прибайкальском районе в месте проведения Байкальской рыбалки. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД, исключите любую возможность управления транспортом в состоянии опьянения», - предупреждают автомобилистов в Госавтоинспекции.
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