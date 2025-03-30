В Улан-Удэ канализационные стоки заливают сети отопления

В столице Бурятии никак не могут одержать победу над люками, которые парят прямо на улицах. Такие места можно легко заметить, особенно в холодное время года.Городские власти пытаются совладать с ситуацией, однако клубы пара, вырывающиеся из-под коммунальных люков, говорят, что до победы далековато.Так, всю прошедшую зиму горожане наблюдали за двумя местами на ул. Терешковой. Пар шел из люка напротив супермаркета «Абсолют», что невдалеке от остановки транспорта «Техникум строительства». А также из другого люка - на этой же стороне улицы, напротив известного сквера с памятником «Черный тюльпан».Это очень оживленная магистральная улица, положению на которой, казалось бы, надо уделять приоритетное внимание и экстренно устранять разные ЖКХ-нарушения. Но на деле это происходит не так быстро.- Комитетом городского хозяйства совместно с представителями районов проводится регулярный объезд и мониторинг состояния тепловых камер г. Улан-Удэ.Так, в ходе выездных проверок содержания тепловых камер в районах города установлены многочисленные нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, - сообщил нашему изданию заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ Андрей Ронский.По требованию комитета ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-14» предоставлен график чистки и текущего ремонта тепловых камер по выявленным замечаниям.- На сегодня исполнение графика находится на контроле комитета, - твердо заверил Ронский.Как выяснилось, по ул. Терешковой, в районе супермаркета «Абсолют», в тепловую камеру поступали… канализационные стоки из места пересечения инженерных коммуникаций. Они и парили. Сейчас тепловую камеру почистили и проблему устранили.С сильно парящим люком напротив сквера ситуация оказалась не такой простой. Ведь при обследовании там утечек обнаружено не было. Однако откуда шел мощный пар всю зиму напролет? Чтобы выяснить это, специалисты были вынуждены обратиться к электронике.- Запланированы работы по поиску технологических отказов с помощью специализированных акустических и диагностических приборов. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры по устранению замечаний, - отмечали в комитете городского хозяйства.На сегодняшний день пар там не замечен. Судя по всему, слабое место отыскали и отремонтировали.Чиновники подчеркивают, что данные тепловые камеры находятся в муниципальной собственности, но переданы в эксплуатацию ПАО «ТГК-14» по договору аренды объектов теплоснабжения от 4 июня 2012 года. В соответствии с условиями договора надлежащая эксплуатация арендованного имущества, его текущий и капитальный ремонт входят в обязанности арендатора.Городские власти говорят, что в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы ПАО «ТГК-14» регулярно по графику производится обход.- Частота обходов устанавливается в зависимости от типа оборудования и его состояния не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период. Тепловые камеры необходимо осматривать не реже одного раза в месяц, - сказал Андрей Ронский.Почему же при наличии в России таких хороших Правил ТГК-14 не может избавиться от того, чтобы отапливать улицы или, если хотите, небо? Будет ли виновник потерь гигакалорий тепла наказан, оштрафован, сказать сложно, но муниципалитет возьмет люк «на карандаш» и будет следить за устранением утечки тепла.В целом хотелось бы, чтобы в Улан-Удэ мелись улицы, которые служили бы образцом того, как должны выглядеть улицы города.Чтобы было все идеально - озеленение, ограждения, вывески, ЖКХ-люки, ночная подсветка зданий, хороший асфальт с разметкой и знаками, ливневая канализация, урны, тротуарная плитка, остановочные павильоны нужной модели с названиями на двух языках, таблички с названием улицы на двух языках, киоски с фасадами, остекленными как минимум на установленные нормой 80%.