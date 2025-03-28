Общество 28.03.2025 в 11:05

В Бурятии мать сняла дочь с крючка мошенников, обеспечив им фиаско

19-летняя девушка чуть не оставила семью без миллиона
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии мать сняла дочь с крючка мошенников, обеспечив им фиаско

В полиции Бурятии рассказали о провале одной из финансовых операций мошенников, пытавшихся развести на деньги жителей Селенгинского района. Пустила под откос схему аферистов мать 19-летней студентки, которая отговорила свою дочь от перевода миллиона рублей на «безопасные счета» практически в последний момент.

Началось все с того, что 19-летней студентке колледжа искусств имени П.И. Чайковского позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи.

- Он сообщил девушке о необходимости продления договора для обслуживания сим-карты и девушка продиктовала пришедший смс-код. Далее события развивались по стандартной схеме мошенников. Вскоре последовал звонок сотрудника банка, с угрозами потери денег и необходимости их перевода на «безопасный счет», - рассказали в полиции республики.

Девушка перевела один миллион накоплений мамы себе на счет для последующего снятия и перевода на «безопасный счет» и начала собираться в банк. Мать, увидев, что дочь куда-то уходит, остановила ее, потому что сразу поняла, что ее пытаются развести мошенники.

Фото: Loon.site

 

 

 

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