Молодому ветеринару в Бурятии дали жилье по программе развития сельских территорий

Молодому ветеринару Алине в Бичурском районе предоставили жилье по программе развития сельских территорий.

С самого детства девушка мечтала помогать животным. После окончания БГСХА в 2024 году, она вернулась в родное село, чтобы работать ветеринаром. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» Алина получила жильё и уверенно строит своё будущее.

- Я люблю деревенскую жизнь, ведь я выросла здесь. Здорово, что есть такая программа - она даёт возможность молодым специалистам работать там, где они действительно нужны! - рассказывает Алина.

Напомним, жильё по программе развития сельских территорий предоставляется по договору найма: если специалист отработает 5 лет, он сможет выкупить дом всего за 10% от его стоимости, а при 10-летней работе - за 1%.

Программа помогает специалистам обустроиться в сельской местности и развивать ветеринарную службу. Это важный шаг в поддержке сельских территорий и обеспечении здоровья животных.

Программа реализуется министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

- На сегодняшний момент по программе КРСТ строятся еще два дома в Закаменском и Мухоршибирском районах, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Фото: минсельхозпрод РБ