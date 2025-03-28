Общество 28.03.2025 в 11:15

Молодому ветеринару в Бурятии дали жилье по программе развития сельских территорий

Если она отработает 5 лет, то она сможет выкупить дом всего за 10 процентов его стоимости
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодому ветеринару в Бурятии дали жилье по программе развития сельских территорий

Молодому ветеринару Алине в Бичурском районе предоставили жилье по программе развития сельских территорий.

С самого детства девушка мечтала помогать животным. После окончания БГСХА в 2024 году, она вернулась в родное село, чтобы работать ветеринаром. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» Алина получила жильё и уверенно строит своё будущее. 

- Я люблю деревенскую жизнь, ведь я выросла здесь. Здорово, что есть такая программа - она даёт возможность молодым специалистам работать там, где они действительно нужны! - рассказывает Алина. 

Напомним, жильё по программе развития сельских территорий предоставляется по договору найма: если специалист отработает 5 лет, он сможет выкупить дом всего за 10% от его стоимости, а при 10-летней работе - за 1%. 

Программа помогает специалистам обустроиться в сельской местности и развивать ветеринарную службу. Это важный шаг в поддержке сельских территорий и обеспечении здоровья животных. 

Программа реализуется министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. 

- На сегодняшний момент по программе КРСТ строятся еще два дома в Закаменском и Мухоршибирском районах, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

 

Фото: минсельхозпрод РБ

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сельское хозяйство Бурятия

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