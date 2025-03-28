Студентка из Бурятии наказала авиакомпанию за отказ в перелете

Улан-удэнка, находясь в Москве, не успела вовремя зарегистрироваться на рейс. В итоге в самолет девушку не пустили. Девушке пришлось остаться в Москве на сутки, но потом она взыскала с авиакомпании компенсацию за пропавшие билеты, понесенные расходы и моральный вред.

Из материалов дела следует, что улан-удэнка обучается в одном из вузов в Санкт-Петербурге. После сдачи сессии она купила билеты по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Улан-Удэ и обратно по наиболее выгодной стоимости.

Прибыв из Санкт-Петербурга в Москву, девушка находилась в аэропорту Шереметьево, ожидая рейс Москва-Улан-Удэ. Вылет должен был состояться в 22.45ч. Когда объявили о регистрации, улан-удэнка прошла к указанным окнам, встала в очередь. Очередь продвигалась очень медленно. Когда девушка подошла к стойке регистрации и показала свой паспорт, сотрудник авиакомпании ее проигнорировал, занимался своей работой. Когда на стойке регистрации наконец-то взяли ее паспорт, оказалось, что регистрация закончена.

Девушка спросила, что ей делать, однако сотрудник сказал, что ничем помочь не может. Тогда улан-удэнка самостоятельно попыталась найти представителя ответчика, но в кассе отказались помочь, а на регистрационных стойках никакой информации не было.

Молодая улан-удэнка сильно испугалась, когда осознала, что осталась без денег в незнакомом городе.

Несостоявшаяся пассажирка рейса обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Они нашли запись с камер видеонаблюдения, где видно, что девушка заблаговременно прибыла к стойке регистрации. Также с помощью сотрудника полиции удалось найти представителя ответчика, который посоветовала написать претензию и заверил, что авиакомпания компенсирует все понесенные расходы.

Переволновались и родители девушки, узнав, что дочь не смогла вылететь домой. К счастью, в Москве нашлись знакомые, которые приютили девушку на ночь. Студентке пришлось заново покупать авиабилеты. Только теперь они обошлись ей не в 12 тысяч, а в 27 тысяч.

Родители девушки приняли решение подать на авиакомпанию в суд. Они попросили взыскать с перевозчика стоимость невозвратных авиабилетов в размере 11 850 руб., расходы на покупку новых в размере 26598 руб., дополнительных расходов в размере 4817,72 руб., неустойку, расходов на услуги представителя в размере 24000 руб. и моральный вреда в размере 500 000 руб.

В письменном отзыве представитель авиакомпании в произошедшем обвинил улан-удэнку. Авиаперевозчик напирал на то, что девушка прибыла к стойке регистрации за три минуты до окончания регистрации, самонадеянно рассчитывая, что за это время представитель

Железнодорожный районный суд решил исковые требования улан-удэнки удовлетворить частично: взыскать с авиакомпании деньги за авиабилеты в размере 26598 руб., дополнительные расходы в размере 4817,72 руб., неустойку в размере 256 руб., расходы на юриста 8000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., штраф в размере 20707,86 руб., всего 70380,18 руб.





Фото: "Номер один"