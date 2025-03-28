Общество 28.03.2025 в 11:46

Игорь Шутенков: В ТОСовском движении участвует 91 тысяча улан-удэнцев

Они активно помогают участникам спецоперации
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Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков: В ТОСовском движении участвует 91 тысяча улан-удэнцев
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем отчете на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов о результатах деятельности мэра и администрации города за 2024 год особо подчеркнул участие жителей города в решении вопросов развития города и помощи участникам СВО.

В столице Бурятии на особом контроле находится поддержка военнослужащих специальной военной операции. Все трудовые коллективы предприятий и учреждений участвуют в приобретении предметов первой необходимости, амуниции и оборудования. Жители, волонтеры, предприниматели продолжают активно поддерживать бойцов и их семьи.



– В приоритете у нас создание условий для реабилитации и социализации участников СВО. С прошлого года начала работу программа по адаптации жилья людей с инвалидностью. Совместно с Фондом «Защитники Отечества» и Обществом без барьеров проведены обследования жилищных условий, адаптировано 24 жилых помещения, – отметил Игорь Шутенков в своем отчете.

Готовится к открытию отделение адаптивного спорта на базе городских учреждений для физической реабилитации. Для социальной адаптации в республике запускается программа обучения ветеранов СВО.

Мэр подчеркнул роль ТОСов, которые сейчас активно помогают участникам спецоперации, плетут маскировочные сети, шьют необходимые вещи, изготавливают окопные свечи.

– Развитие города невозможно без участия горожан и их объединений. Сегодня на территории города действуют 104 территориальных общественных самоуправления. Участниками ТОСовского движения являются 91 тысяча человек, – отметил мэр Улан-Удэ.


Сегодня тосовцы самостоятельно решают, что благоустроить на своих территориях. К решению вопросов местного значения подключились и другие активные горожане, благодаря проекту «Народный бюджет». В прошлом году 70 тысяч человек выбрали объекты, которые в течение года были благоустроены на средства «Народного бюджета», который в 2020 году инициировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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