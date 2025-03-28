На севере Бурятии модернизируют два аэропорта

В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» в Нижнеангарске и Таксимо проведут масштабную модернизацию аэропортов. На это предусмотрено свыше 5 миллиардов рублей.

- Сейчас идет передача взлетно-посадочных полос из федеральной в республиканскую собственность. После специалисты приступят к разработке проектной документации, строительно-монтажные работы запланированы на 2027 год, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Напомним, в ноябре 2024 года был открыт новый аэровокзал аэропорта «Байкал».

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ежегодном отчете правительства в Государственной Думе 26 марта отметил это событие и подчеркнул значимость модернизации магистральной инфраструктуры страны:

- С января системную поддержку инфраструктурных задач предусмотрели в новом национальном проекте «Эффективная транспортная система». На его реализацию планируем только бюджетных средств направить 1 триллион рублей, - сказал Мишустин.

Фото: минтранс РБ