В Улан-Удэ выбрали Мисс и Мистера Альма-Матер – 2025. В конкурсе на звание самых красивых и талантливых приняли участие студенты из разных вузов города.

- По итогам конкурса титулы Мисс и Мистер завоевали Анна Водолащенко и Александр Воронецкий, представляющие Восточно-Сибирский государственный институт культуры, - сообщили в администрации города.

- Процесс подготовки начался два месяца назад. Собственно говоря, какие силы были во мне, все, что мог, все приложил, и, видимо, это не зря, - прокомментировал подготовку Александр Воронецкий, студент кафедры режиссуры эстрады и театрализованных представлений.

Мисс Альма-Матер – 2025 Анна Водолащенко, студентка кафедры хореографического искусства, тоже поделилась своими эмоциями:

- Я решила принять участие, потому что это отличная возможность показать свои таланты, поделиться творчеством и завести новые знакомства, - сказала Анна Водолащенко.

Также победителями конкурса стали:

- І «Вице Мистер Альма-Матер - 2025»: Новокрещенных Александр, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.

- І «Вице Мисс Альма-Матер - 2025»: Доржиева Арюна, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.

- ІІ «Вице Мистер Альма-Матер - 2025»: Сибиряков Айдар, Бурятский государственный университет.

- ІІ «Вице Мисс Альма-Матер - 2025»: Базарова Адиссо, Бурятский государственный университет.

Поздравляем всех участников!

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ