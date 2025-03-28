В Улан-Удэ выбрали Мисс и Мистера Альма-Матер – 2025
В Улан-Удэ выбрали Мисс и Мистера Альма-Матер – 2025. В конкурсе на звание самых красивых и талантливых приняли участие студенты из разных вузов города.
- По итогам конкурса титулы Мисс и Мистер завоевали Анна Водолащенко и Александр Воронецкий, представляющие Восточно-Сибирский государственный институт культуры, - сообщили в администрации города.
- Процесс подготовки начался два месяца назад. Собственно говоря, какие силы были во мне, все, что мог, все приложил, и, видимо, это не зря, - прокомментировал подготовку Александр Воронецкий, студент кафедры режиссуры эстрады и театрализованных представлений.
Мисс Альма-Матер – 2025 Анна Водолащенко, студентка кафедры хореографического искусства, тоже поделилась своими эмоциями:
- Я решила принять участие, потому что это отличная возможность показать свои таланты, поделиться творчеством и завести новые знакомства, - сказала Анна Водолащенко.
Также победителями конкурса стали:
- І «Вице Мистер Альма-Матер - 2025»: Новокрещенных Александр, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.
- І «Вице Мисс Альма-Матер - 2025»: Доржиева Арюна, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.
- ІІ «Вице Мистер Альма-Матер - 2025»: Сибиряков Айдар, Бурятский государственный университет.
- ІІ «Вице Мисс Альма-Матер - 2025»: Базарова Адиссо, Бурятский государственный университет.
Поздравляем всех участников!
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ