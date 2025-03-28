Общество 28.03.2025 в 13:31

Сельчанку из Бурятии привлекут за ложный донос на соседа

Ни в чем неповинного мужчину она обвинила в краже
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Текст: Елена Кокорина
Сельчанку из Бурятии привлекут за ложный донос на соседа

48-летняя жительница села Хоринск будет подвергнута уголовному преследованию за ложный донос на своего соседа. Пытаясь покрепче насолить мужчине, с которым поссорилась, она заявила полиции, что он прикарманил ее телефон.

- В середине марта женщина вместе с мужем и односельчанином у себя дома распивала спиртное. В процессе употребления алкоголя между ней и гостем возник конфликт, после которого сосед ушел. Желая ему насолить, она позвонила в дежурную часть и сообщила о пропаже своего телефона. В действительности, гаджет спрятала под кресло, - рассказали в полиции республики.
На вопросы прибывших полицейских женщина отвечала, что из посторонних в доме находился только односельчанин, тем самым косвенно обвиняя его в преступлении. Однако спустя некоторое время начала путаться в показаниях, сказав сначала, что нашла телефон под стиральной машиной, а затем, что его вернул гость, извинившись за содеянное и признавшись ей в том, что хотел заложить краденое в ломбард и купить себе на вырученные деньги спиртное.

- Доставленный в ОВД гражданин в присутствии женщины стал отрицать свою причастность к краже, и только после этого женщина призналась во лжи. Ранее сельчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. В 2023 году она получила переводом 14 тысяч рублей от потенциального арендатора её квартиры, но сдала жилище другому человеку, после чего перестала выходить на связь. За содеянное фигурантка была тогда осуждена, добавили в МВД.

Фото: Номер один

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