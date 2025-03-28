В Монголии начнется аэрогеофизическая разведка регионов на границах с Россией и Китаем

Новые аэрогеофизические и гидрогеологические исследования начнутся в Монголии в 2025 году в приграничных с РФ и КНР регионах. Об этом сообщил начальник отдела исследований, планирования и экономики минеральных ресурсов национальной геологической службы страны Намсрайн Мунхбилэг на проходящей конференции по геологоразведке.«В этом году начнутся новые аэрогеофизические и гидрогеологические исследования в приграничных с РФ и КНР западных аймаках Завхан, Ховд и Говь-Алтай, в которых не хватает геологоразведочных работ и слабо развита транспортная логистика», - сообщил о планах представитель геологического ведомства.По его информации, в Монголии с 1970-х годов не велись инженерно-геологические исследования водных и электроэнергетических ресурсов, дорожно-транспортной логистики. Эти работы также запланировали провести на месте Хархорина (Каракорум) - древней столицы Монгольской империи.«На 3,2% территории Монголии имеется более 900 лицензий на геологическую разведку. Увеличение их числа имеет экономическое значение. Например, разведанные ранее месторождения золота не были прибыльными из-за низкого содержания. Но сейчас цена на золото достигла исторического максимума - $3000 за унцию», - привел данные министр промышленности и минеральных ресурсов Цэвэгдоржийн Туваан.Советские геологи в 1950-х годах открыли в местности Таван толгой (Пять голов) в Южно-Гобийском аймаке группу крупнейших угольных месторождений с запасами около 7 млрд тонн сырья. С 1990-х годов месторождения разрабатывали частные предприятия. В 2008 году власти страны вернули месторождения в государственную собственность и создали компанию Эрдэнэс Таван-Толгой (ЭТТ).Она стала крупнейшим экспортером монгольского угля. В 2012 году часть акций этой госкомпании как долю природных богатств безвозмездно распределили между всеми гражданами страны для получения дивидендов от продажи главного экспортного товара Монголии. Выплата за 2024 год составила 350 тыс. тугриков (около $102).