В Хоринском районе провели социальную акцию «Щедрый Сагаалган»

В Хоринске провели социальную акцию «Щедрый Сагаалган». В честь Сагаалгана - праздника, который знаменует начало Нового года по лунному календарю, пожилым, одиноко проживающим сельчанам были вручены продуктовые наборы.

- На днях продуктовые наборы получили 14 жителей района старшего возраста. Одиноким бабушкам и дедушкам сложнее всего, когда рядом нет родных и близких. Такая категория людей всегда требует особого отношения, поэтому мы решили как-то скрасить их жизнь в дни празднования Белого месяца, наполнить её вниманием и заботой, - сообщили в отделе социальной защиты населения по Хоринскому району.

- Как же приятно чувствовать заботу со стороны. Пенсия у меня небольшая, поэтому такая помощь всегда оказывается очень кстати, - делится своими впечатлениями Шойжима Цыбиковна, одна из получателей продуктового набора.

Благотворителями выступили Ширээтэ-лама Анинского дацана Дарижапов Легцок-лама и отдел социальной защиты населения по Хоринскому району.

Махалов Владимир Борисович считает благотворительную акцию «Щедрый Сагаалган» важным мероприятием.

- В этот непростой жизненный период пожилые люди особенно нуждаются в поддержке и внимании, и такая акция лишний раз доказывает, что нам помогают не чувствовать себя одинокими, не оставляют со своими проблемами и заботами наедине. Это очень приятно, - говорит Владимир Борисович.

Фото: минсоцзащиты Бурятии