Кому в Бурятии не грозит голодная смерть

А недавно она снова то ли не очень удачно сформулировала мысль, то ли высказала весьма спорное мнение, что также вызвало реакцию в сети, хотя и не столь бурную.





Работодатели Бурятии из-за кадрового дефицита начинают доводить зарплаты до невиданных ранее значений. Особенно ценятся квалифицированные технические специалисты на производствах. Некоторые из вакансий уже вплотную подобрались к значению в полмиллиона рублей.Так, недавно одно из золотодобывающих предприятий опубликовало вакансию, согласно которой слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования будет получать от 332 тыс. рублей, а машинист буровой установки - от 462 тыс. рублей. И, заметьте, здесь стоит приставка «от», а не «до».Другое предприятие предлагает такие вакансии: зам. главного технолога - 460 тысяч, мастера, механики – 400 - 420 тысяч, начальник пробирной лаборатории - 350 тысяч, лаборант пробирного анализа - 240 тысяч и так далее.Конечно, обе эти компании предлагают вахтовый метод работы, что имеет свои недостатки. Но, тем не менее, всего несколько месяцев работы могут сделать обычных работяг, хоть и квалифицированных, миллионерами.Если же обобщить данные, то в Бурятии только за март открыто более 400 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей. Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям и машинистам, слесарям, сантехникам и разнорабочим.Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тыс. рублей и выше, как правило, относятся к сферам: «Добывающая отрасль» (19%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (12%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (5%) и «Услуги для бизнеса» (4%).Параллельно происходит и другая тенденция: у жителей республики растут зарплатные ожидания. Так, по данным рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru, в начале 2025 года средняя ожидаемая зарплата в Бурятии составила 60 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20%, в рублях этот прирост составил 10 тысяч. Однако средние зарплатные ожидания жителей республики ниже средних показателей по стране, которые составляют 70 тыс. рублей.При этом наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Бурятии произошел у специалистов из сферы производства и сервисного обслуживания. По сравнению с прошлым годом желаемая сумма доходов у таких кандидатов выросла сразу на 37 тыс. рублей, или на +37% (январь 2025 к январю 2024). Далее идут аграрии (рост суммы ожиданий на 15 тыс. рублей, или +10%), научные сотрудники и педагоги (рост на 11 тыс. рублей, или +19%), сотрудники розничной торговли, сферы искусства, развлечений и массмедиа (рост на 10 тыс. рублей, или +25%), маркетологи, специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (рост на 10 тыс. рублей, или +20%), HR-специалисты (рост на 10 тыс. рублей, или +17%), сотрудники фитнес-центров и салонов красоты (рост на 9,8 тыс. рублей, или +23%), а также кадры из добывающей отрасли (рост на 9,8 тыс. рублей, или +7%).На самые высокие зарплаты в данный момент в Бурятии претендуют соискатели из таких направлений, как «Сельское хозяйство» (159 тыс. рублей в среднем), «Добыча сырья» (150 тыс. рублей), «Производство, сервисное обслуживание» (137 тыс. рублей), а также «Строительство, недвижимость» (120 тыс. рублей) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (102 тыс. рублей).Что касается последнего пункта, касающегося стратегии, инвестиций и прочего, то у нас есть живой пример того, какие зарплатные ожидания могут быть у некоторых представителей этого сектора.Так, в прошлом году в сети появились скриншоты с одного из популярных порталов по поиску работы. На них изображена министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, которая якобы выставила свое резюме с заголовком «Руководитель». При этом ожидаемая зарплата - 500 тыс. рублей.Насколько достоверна эта информация, мы судить не беремся, но в сети она появилась летом прошлого года и до сих пор никем не опровергнута.Екатерина Кочетова, напомним, начала свою карьеру в 2007 году в администрации Улан-Удэ на должности консультанта по бухгалтерскому и кадровому учету в управлении регулирования тарифов. К декабрю 2019 года она заняла пост и. о. министра экономики, а в марте 2020 года официально назначена на должность министра экономики Бурятии.Однако ее пребывание на высоком посту было омрачено рядом скандалов и неоднозначных высказываний. Наиболее известным стало ее заявление в 2020 году о том, что «с голоду еще никто не умер» при обсуждении экономических последствий пандемии коронавируса для региона. Это высказывание вызвало волну возмущения среди жителей Бурятии, и Кочетовой пришлось публично извиняться.«Почему инфляция вот так растет? Потому что у населения очень много денег. По итогам десяти месяцев 2024 года средняя заработная плата по Республике Бурятия составляет 69 тыс. рублей», - сказала госпожа Кочетова.Что ж, пожелаем нашему министру удачи в поиске работы, если таковой имеет место. Советовать должность машиниста буровой установки не будем - там по зарплате немножко не хватает до предполагаемых ожиданий госпожи Кочетовой. Хотя на вахте где-нибудь в Магаданской области она смогла бы получить бесценный опыт.