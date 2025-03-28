Общество 28.03.2025 в 14:20

Корейские компании могут вернуться на рынок России

В их числе - Hyundai со своими недорогими машинами
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Текст: Иван Иванов
Корейские компании могут вернуться на рынок России
Фото: freepik.com
Корейские компании Hyundai, LG и Samsung готовятся вернуться на российский рынок, сообщает Korea Times. Уточняется, что для них Россия является значительным рынком с сильным интересом к корейской продукции и она также служит стратегическим хабом между Центральной Азией и Европой. Как заявил генеральный директор LG Electronics Чо Джу-Ван его компания внимательно следит за ситуацией, поскольку может возобновить работу в РФ после снятия санкций. В аналогичном духе высказались представители Hyundai и Samsung.

Для автомобилистов Бурятии очень важен возврат прежде всего дешевых малолитражек Hyundai и KIA, которые составят конкуренцию дорогим и мощным китайскими автомобилям на нашем рынке. Это сразу же позволит снизить завышенные цены на новые автомобили, убеждены эксперты.

Ранее о возврате в Россию заговорили автогиганты Renault и Nissan. Причем АвтоВАЗ болезненно отреагировал на их возможное возвращение, назвав их «предателями».

Между тем многие автомобилисты перестали брать китайские автомобили, ожидая возврата качественных корейских и японских машин на рынок России.
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