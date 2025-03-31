Общество 31.03.2025 в 06:00
В Бурятии иски в пользу западных музыкантов разоряют рестораны
Предприниматели называют требования правообладателей платой «за воздух»
Текст: Дмитрий Родионов
В нашей республике продолжает разгораться скандал вокруг ООО «Российское авторское общество» (РАО), которое собирает вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений. Напомним, данная организация ранее требовала с ресторана «Густоф» внушительную компенсацию - 220 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на произведения иностранных авторов, которое выразилось в исполнении 11 треков «импортных» исполнителей. Но был и второй вариант - заключить мировое соглашение через договор на проигрывание иностранных песен, что, по скромным подсчетам, выльется ресторану практически в 1 млн рублей.
Музыка нас связала
В сентябре прошлого года представитель РАО зашел в улан-удэнский ресторан «Густоф», которым управляет ООО «Центральное». Он сделал видеозапись, зафиксировавшую использование внутри ресторана репертуара 11 исполнителей. Все они объединены, к слову, одним - это исполнители из зарубежных и крайне недружественных стран, которые ввели против России экономические санкции.
Именно отчисления в эти страны пойдут от бурятского предпринимателя, если Арбитражный суд вынесет решение в пользу РАО. Причем возможностей защитить свою позицию у предпринимателей, столкнувшихся с подобными делами, крайне немного.
- Арбитражный суд будет рассматривать дело в упрощенном производстве, так как сумма иска для юридических лиц не превышает 1,2 млн рублей, - рассказал нашему изданию директор ресторана Владимир Фоменко. - Упрощенное производство это когда нет необходимости вызова сторон на заседание суда. Поэтому я жду, когда «самый гуманный суд в мире» вынесет постановление о назначении штрафа в размере 220 тыс. рублей в пользу 11 правообладателей, которых «нарисовало» ООО «РАО».
Бить по площадям
Причем заведение, как оказалось, обязано платить даже не за композиции, а за квадратные метры озвучиваемой площади помещения. ООО «РАО» заявило о необходимости заключения договора с аккредитованной государством организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе.
- Изучив сайт ООО «РАО», я не нашел в реестре исполнителей, авторские права которых якобы нарушены. Соответственно, данные композиции не входят в перечень заключенных договоров исполнителя и общества, - продолжает Владимир Фоменко.
Но, как оказалось, ООО «РАО» вправе осуществлять сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми лицензионные договоры заключены, равно как и в пользу тех, с кем таковые не заключены.
- По мне так это равносильно тому, что ресторан принял бронирование от человека на определенный день, но при попытке отказа от бронирования заведение вправе требовать с человека оплаты в размере заявленного среднего чека, помноженное на количество человек, заявленных при бронировании, - добавил директор ресторана.
Причем на запрос предпринимателя о предоставлении лицензионных договоров в ООО «РАО» ответили, что «они не обязаны предоставлять такие договоры, так как данная информация носит конфиденциальный характер и предоставляется непосредственно в суд при взыскании компенсации в пользу правообладателя, чьи права были нарушены». То есть фактически ООО «РАО» не предоставляет возможности разобраться детально в ситуации и в осуществляемой ею деятельности для принятия дальнейшего решения со стороны заведения. Все будет решаться только в суде, получается. Либо необходимо заключать договор.
Во главе угла – «квадрат»
ООО «РАО» предлагает улан-удэнскому ресторану заключить договор о постоянных и внушительных выплатах по площади заведения согласно квадратным метрам территории. По договору аренды и плана БТИ, а не по посадочным местам или количеству приборов, которые воспроизводят звук. Предприниматель недоумевает: «для отелей со стороны ООО «РАО» предусмотрена ставка с оплатой 13 рублей за один номер в месяц. А с ресторана - 37 рублей за один квадратный метр площади. Разница многократная, хотя «мы одна сфера, сфера гостеприимства».
- В моем случае общая вменяемая ООО «РАО» площадь составляет 703,2 кв. м вместе с подсобными, туалетными, гардеробными, складскими, производственными и не относящимися к зоне обслуживания помещениями. Отчисления авторам происходят за количество воспроизведенных композиций. Почему же РАО ведет расчет согласно квадратным метрам озвучиваемой территории? По мнению ООО «РАО», мы обязаны заключить три договора с тремя различными организациями и ежемесячно оплачивать авторские гонорары в ООО «Российское авторское общество» 703,2 * 50 руб. = 35 160 рублей в месяц, ООО «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» - 35160 рублей в месяц, ООО «Объединенные караоке системы» - 3500 рублей в месяц, - высказался Владимир Фоменко.
Общая суммарная оплата составит 61 478,4 рубля в месяц. В год почти под миллион рублей.
«За воздух»
По словам предпринимателя, он не готов платить «фактически за воздух». Поскольку, если сопоставить ежемесячные, необходимые и важные оплаты другим организациям, например: интернет-провайдеру, за сервисное обслуживание пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы безопасности и охраны предприятия, программное обеспечение ресторана, бухгалтерию и другое жизненно важное обслуживание ресторана, то в объеме сумма только одной оплаты «за воздух» составит общий бюджет всех необходимых и жизненно важных платежей.
Владимир Фоменко справедливо замечает, что «ресторан - это не концерты, не шоу-бизнес».
- Мы создаем атмосферу для гостей, а музыка - лишь фон, за который не должны взиматься такие космические суммы. Рестораны не зарабатывают на музыке. Мы создаем атмосферу, в которой люди чувствуют себя комфортно. Для нас музыка, как специи в блюде, которые создают настроение, но не являются основным продуктом. Если бы такая логика применялась к другим сферам, мы платили бы за каждую каплю воды, журчащую в фонтане, или за каждый шаг посетителя в парке. Но музыка в ресторане - это часть общего фона, как краски на стенах или светильники на потолке. Мы ресторан, наша святая обязанность кормить людей за деньги, а не давать возможность послушать композиции исполнителей, - говорит директор ресторана.
С его стороны сделаны первые шаги в отношении несправедливой ситуации для 2024 - 2025 гг. в новом многополярном мире. Он, в частности, обратился на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, а также в различные контролирующие организации…
- На сегодняшний день на мой вопрос получены ответы из Минпромторга РБ и Минкультуры РБ, которые перевели решение вопроса на суд, а также посоветовали пользоваться старыми музыкальными композициями, исполнители которых умерли 70 лет назад. Когда закон перестает защищать авторское право и композиция переходит в общественное достояние, причем если авторы жили в период Второй мировой войны, то срок 74 года, - говорит он.
Фактически сегодня можно свободно и бесплатно крутить в ресторане лишь дореволюционные песни вроде композиций Федора Шаляпина и «Боже царя храни», все остальное «преследуется по закону». Абсурд…
По словам председателя ассоциации «Гильдия рестораторов Бурятии» Тумура Дондукова, «саму схему по авторским гонорарам трудно назвать прозрачной».
- Там многое непонятно: кто утверждает базовые ставки, кто придумал формулы расчета, доходят ли до самих авторов и исполнителей какие-то средства? Сколько в конкретном заведении играло российских исполнителей и сколько зарубежных, фактически никого не интересует, сколько раз, допустим, спел тот или иной исполнитель, соответственно, возникает резонный вопрос - по какому принципу «пилятся» деньги и не остаются ли они на счетах конкретных заинтересованных учредителей вышесказанных организаций?
Добавим, что общепит и особенно ресторанный бизнес в Бурятии в настоящий момент переживают не самые лучшие времена, связанные с дефицитом кадров, ростом стоимости продуктов, аренды, возросшим уровнем налогообложения и конкуренции, а также существенным снижением клиентского трафика в 2024 году.
Музыка нас связала
В сентябре прошлого года представитель РАО зашел в улан-удэнский ресторан «Густоф», которым управляет ООО «Центральное». Он сделал видеозапись, зафиксировавшую использование внутри ресторана репертуара 11 исполнителей. Все они объединены, к слову, одним - это исполнители из зарубежных и крайне недружественных стран, которые ввели против России экономические санкции.
Именно отчисления в эти страны пойдут от бурятского предпринимателя, если Арбитражный суд вынесет решение в пользу РАО. Причем возможностей защитить свою позицию у предпринимателей, столкнувшихся с подобными делами, крайне немного.
- Арбитражный суд будет рассматривать дело в упрощенном производстве, так как сумма иска для юридических лиц не превышает 1,2 млн рублей, - рассказал нашему изданию директор ресторана Владимир Фоменко. - Упрощенное производство это когда нет необходимости вызова сторон на заседание суда. Поэтому я жду, когда «самый гуманный суд в мире» вынесет постановление о назначении штрафа в размере 220 тыс. рублей в пользу 11 правообладателей, которых «нарисовало» ООО «РАО».
Бить по площадям
Причем заведение, как оказалось, обязано платить даже не за композиции, а за квадратные метры озвучиваемой площади помещения. ООО «РАО» заявило о необходимости заключения договора с аккредитованной государством организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе.
- Изучив сайт ООО «РАО», я не нашел в реестре исполнителей, авторские права которых якобы нарушены. Соответственно, данные композиции не входят в перечень заключенных договоров исполнителя и общества, - продолжает Владимир Фоменко.
Но, как оказалось, ООО «РАО» вправе осуществлять сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми лицензионные договоры заключены, равно как и в пользу тех, с кем таковые не заключены.
- По мне так это равносильно тому, что ресторан принял бронирование от человека на определенный день, но при попытке отказа от бронирования заведение вправе требовать с человека оплаты в размере заявленного среднего чека, помноженное на количество человек, заявленных при бронировании, - добавил директор ресторана.
Причем на запрос предпринимателя о предоставлении лицензионных договоров в ООО «РАО» ответили, что «они не обязаны предоставлять такие договоры, так как данная информация носит конфиденциальный характер и предоставляется непосредственно в суд при взыскании компенсации в пользу правообладателя, чьи права были нарушены». То есть фактически ООО «РАО» не предоставляет возможности разобраться детально в ситуации и в осуществляемой ею деятельности для принятия дальнейшего решения со стороны заведения. Все будет решаться только в суде, получается. Либо необходимо заключать договор.
Во главе угла – «квадрат»
ООО «РАО» предлагает улан-удэнскому ресторану заключить договор о постоянных и внушительных выплатах по площади заведения согласно квадратным метрам территории. По договору аренды и плана БТИ, а не по посадочным местам или количеству приборов, которые воспроизводят звук. Предприниматель недоумевает: «для отелей со стороны ООО «РАО» предусмотрена ставка с оплатой 13 рублей за один номер в месяц. А с ресторана - 37 рублей за один квадратный метр площади. Разница многократная, хотя «мы одна сфера, сфера гостеприимства».
- В моем случае общая вменяемая ООО «РАО» площадь составляет 703,2 кв. м вместе с подсобными, туалетными, гардеробными, складскими, производственными и не относящимися к зоне обслуживания помещениями. Отчисления авторам происходят за количество воспроизведенных композиций. Почему же РАО ведет расчет согласно квадратным метрам озвучиваемой территории? По мнению ООО «РАО», мы обязаны заключить три договора с тремя различными организациями и ежемесячно оплачивать авторские гонорары в ООО «Российское авторское общество» 703,2 * 50 руб. = 35 160 рублей в месяц, ООО «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» - 35160 рублей в месяц, ООО «Объединенные караоке системы» - 3500 рублей в месяц, - высказался Владимир Фоменко.
Общая суммарная оплата составит 61 478,4 рубля в месяц. В год почти под миллион рублей.
«За воздух»
По словам предпринимателя, он не готов платить «фактически за воздух». Поскольку, если сопоставить ежемесячные, необходимые и важные оплаты другим организациям, например: интернет-провайдеру, за сервисное обслуживание пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы безопасности и охраны предприятия, программное обеспечение ресторана, бухгалтерию и другое жизненно важное обслуживание ресторана, то в объеме сумма только одной оплаты «за воздух» составит общий бюджет всех необходимых и жизненно важных платежей.
Владимир Фоменко справедливо замечает, что «ресторан - это не концерты, не шоу-бизнес».
- Мы создаем атмосферу для гостей, а музыка - лишь фон, за который не должны взиматься такие космические суммы. Рестораны не зарабатывают на музыке. Мы создаем атмосферу, в которой люди чувствуют себя комфортно. Для нас музыка, как специи в блюде, которые создают настроение, но не являются основным продуктом. Если бы такая логика применялась к другим сферам, мы платили бы за каждую каплю воды, журчащую в фонтане, или за каждый шаг посетителя в парке. Но музыка в ресторане - это часть общего фона, как краски на стенах или светильники на потолке. Мы ресторан, наша святая обязанность кормить людей за деньги, а не давать возможность послушать композиции исполнителей, - говорит директор ресторана.
С его стороны сделаны первые шаги в отношении несправедливой ситуации для 2024 - 2025 гг. в новом многополярном мире. Он, в частности, обратился на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, а также в различные контролирующие организации…
- На сегодняшний день на мой вопрос получены ответы из Минпромторга РБ и Минкультуры РБ, которые перевели решение вопроса на суд, а также посоветовали пользоваться старыми музыкальными композициями, исполнители которых умерли 70 лет назад. Когда закон перестает защищать авторское право и композиция переходит в общественное достояние, причем если авторы жили в период Второй мировой войны, то срок 74 года, - говорит он.
Фактически сегодня можно свободно и бесплатно крутить в ресторане лишь дореволюционные песни вроде композиций Федора Шаляпина и «Боже царя храни», все остальное «преследуется по закону». Абсурд…
По словам председателя ассоциации «Гильдия рестораторов Бурятии» Тумура Дондукова, «саму схему по авторским гонорарам трудно назвать прозрачной».
- Там многое непонятно: кто утверждает базовые ставки, кто придумал формулы расчета, доходят ли до самих авторов и исполнителей какие-то средства? Сколько в конкретном заведении играло российских исполнителей и сколько зарубежных, фактически никого не интересует, сколько раз, допустим, спел тот или иной исполнитель, соответственно, возникает резонный вопрос - по какому принципу «пилятся» деньги и не остаются ли они на счетах конкретных заинтересованных учредителей вышесказанных организаций?
Добавим, что общепит и особенно ресторанный бизнес в Бурятии в настоящий момент переживают не самые лучшие времена, связанные с дефицитом кадров, ростом стоимости продуктов, аренды, возросшим уровнем налогообложения и конкуренции, а также существенным снижением клиентского трафика в 2024 году.