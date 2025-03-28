Эксперты из регионов России оценили работу интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ

В Улан-Удэ в ходе конференции «ИТС регионам» состоялась экскурсия в центр управления дорожным движением. Представители регионов высоко оценили скорость развития системы в городе. Из-за большого числа желающих посетить центр управления, группы для экскурсии разделили на несколько подгрупп по 25 человек.Улан-Удэ стал одним из первых городов в России, где успешно запустили ИТС в 2021 году. Мэр города Игорь Шутенков отметил, что для эффективной работы системы потребовалось провести ряд изменений в инфраструктуре:- Эта система заработала. Но для того, чтобы она работала эффективно, выдавала решение как разрешить пробку и перенаправить потоки, необходимо было переустраивать перекрёстки, где-то закрывать пешеходные переходы и переносить их в другое место, делать уширительные полосы. Мы делали вкупе и хозяйственные дела, и внедряли ИТС. И вместе этот симбиоз дал положительные результаты, - подчеркнул мэр.Система позволяет удалённо настраивать и управлять светофорами, отслеживать транспортные потоки с помощью обзорных камер и детекторов. Это способствует созданию комфортной городской среды и повышению безопасности дорожного движения.- Вы, наверное, уже заметили, что у нас быстро приезжают аварийные комиссары на ДТП, они являются пользователями наших данных. ГИБДД, которые очень оперативно приезжают, тем самым снижают заторную ситуацию и повышают пропускную способность дороги, - сказал председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв.За время внедрения ИТС в Улан-Удэ было модернизировано 86 светофоров, установлено 150 обзорных камер и 232 транспортных детектора. Также были проведены работы по оптимизации движения в городе, включая расширение дорог, создание дополнительных полос и переустройство перекрёстков.