Общество 28.03.2025 в 15:05

Эксперты из регионов России оценили работу интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ

Она ускоряет движение и делает его более безопасным
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Текст: Андрей Константинов
Эксперты из регионов России оценили работу интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ в ходе конференции «ИТС регионам» состоялась экскурсия в центр управления дорожным движением. Представители регионов высоко оценили скорость развития системы в городе. Из-за большого числа желающих посетить центр управления, группы для экскурсии разделили на несколько подгрупп по 25 человек.
 
Улан-Удэ стал одним из первых городов в России, где успешно запустили ИТС в 2021 году. Мэр города Игорь Шутенков отметил, что для эффективной работы системы потребовалось провести ряд изменений в инфраструктуре:

- Эта система заработала. Но для того, чтобы она работала эффективно, выдавала решение как разрешить пробку и перенаправить потоки, необходимо было переустраивать перекрёстки, где-то закрывать пешеходные переходы и переносить их в другое место, делать уширительные полосы. Мы делали вкупе и хозяйственные дела, и внедряли ИТС. И вместе этот симбиоз дал положительные результаты, - подчеркнул мэр.
 
Система позволяет удалённо настраивать и управлять светофорами, отслеживать транспортные потоки с помощью обзорных камер и детекторов. Это способствует созданию комфортной городской среды и повышению безопасности дорожного движения.
 
- Вы, наверное, уже заметили, что у нас быстро приезжают аварийные комиссары на ДТП, они являются пользователями наших данных. ГИБДД, которые очень оперативно приезжают, тем самым снижают заторную ситуацию и повышают пропускную способность дороги, - сказал председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв.
 
За время внедрения ИТС в Улан-Удэ было модернизировано 86 светофоров, установлено 150 обзорных камер и 232 транспортных детектора. Также были проведены работы по оптимизации движения в городе, включая расширение дорог, создание дополнительных полос и переустройство перекрёстков.
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