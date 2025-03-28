Общество 28.03.2025 в 15:38

С 1 апреля в Бурятии наступит сильное потепление

В ближайшие дни в республике погода будет изменчивой
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Текст: Иван Иванов
С 1 апреля в Бурятии наступит сильное потепление

С 1 апреля в Бурятии наступит сильное потепление. В ближайшие дни в республике погода будет изменчивой, сообщили в Бурпогоде.

Большую часть предстоящего периода погоду в центральной части республики будут определять арктические воздушные массы, ожидается 28-29 марта преобладание неустойчивой прохладной, холодной погоды.

Ночные температуры в ближайшие сутки составят -5...-10 Отрицательные температуры сохранятся и днем.

С воскресенья 30 марта, днем температура начнет постепенно повышаться, ожидается +3, а 1-2 апреля столбик термометра может подняться до +6… + 9 градусов.

Ждать окончательного наступления тепла осталось совсем недолго.

 

Фото: loon.site

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