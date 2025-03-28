Общество 28.03.2025 в 15:38
С 1 апреля в Бурятии наступит сильное потепление
В ближайшие дни в республике погода будет изменчивой
Текст: Иван Иванов
С 1 апреля в Бурятии наступит сильное потепление. В ближайшие дни в республике погода будет изменчивой, сообщили в Бурпогоде.
Большую часть предстоящего периода погоду в центральной части республики будут определять арктические воздушные массы, ожидается 28-29 марта преобладание неустойчивой прохладной, холодной погоды.
Ночные температуры в ближайшие сутки составят -5...-10 Отрицательные температуры сохранятся и днем.
С воскресенья 30 марта, днем температура начнет постепенно повышаться, ожидается +3, а 1-2 апреля столбик термометра может подняться до +6… + 9 градусов.
Ждать окончательного наступления тепла осталось совсем недолго.
Фото: loon.site