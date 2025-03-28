С 1 апреля в Бурятии наступит сильное потепление. В ближайшие дни в республике погода будет изменчивой, сообщили в Бурпогоде.

Большую часть предстоящего периода погоду в центральной части республики будут определять арктические воздушные массы, ожидается 28-29 марта преобладание неустойчивой прохладной, холодной погоды.

Ночные температуры в ближайшие сутки составят -5...-10 Отрицательные температуры сохранятся и днем.

С воскресенья 30 марта, днем температура начнет постепенно повышаться, ожидается +3, а 1-2 апреля столбик термометра может подняться до +6… + 9 градусов.

Ждать окончательного наступления тепла осталось совсем недолго.

Фото: loon.site