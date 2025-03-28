В Баунтовском районе учитель с полувековым стажем отметила свое 95-летие

Любовь Павловна родилась 27 марта 1930 года в Баргузинском районе. В Баунтовский район попала в возрасте восьми лет, вместе с папой Павлом Михайловичем, мамой Татьяной Алексеевной и двумя братьями пришли они из Баргузина в Ципикан.

- Папа ушел служить на восток, охранять наши рубежи. Старший брат на западе воевал. Брат Николай остался на золотодобыче, заменил старшего брата, я присоединилась к нему работать 12-летней девчонкой, - вспоминает Любовь Павловна.

После окончания обучения в педагогическом институте она работала учителем в Улан-Удэнской школе. Затем трудилась в Карафтитской школе, а с 1961 года – в Ципиканской завучем. В Багдарин переехали в 1972 году.

Любовь Павловна Белокопытова имеет более 50 лет учительского стажа, награждена знаком «Отличник народного просвещения», грамотами различного уровня.

Фото: минсоцзащиты РБ