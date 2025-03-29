Общество 29.03.2025 в 15:00
В Бурятии за год суды оправдали всего 12 человек
В то же время число осужденных исчисляется тысячами
Текст: Наталия Грюнвальд
Официальные представители правосудия на конференции судей отчитались по количеству приговоров за прошедший год. Анализ нескольких последних лет напугал самих докладчиков. Нагрузка на мировых судей неуклонно растет. Минюст неоднократно делился статистикой: «В год только лишь гражданских дел они рассматривают порядка 20 млн. За последние десять лет это количество увеличилось более чем в четыре раза».
- Я не представляю, как они справляются с таким колоссальным количеством, видимо, у них совершенно нет личного времени. В связи с этим хочу высказать пожелание по обеспечению деятельности - штат аппарата мировых судей надо увеличить, хотя бы обеспечить их помощниками, - считает Ирина Богданова, и. о. председателя Верховного суда.
Помощники у них, к слову, есть только в Улан-Удэ. В районах же мировые судьи справляются лишь за счет секретарей участка и секретаря судебного заседания, чья нагрузка, разумеется, автоматически возрастает.
Деловые лидеры
Что касается вынесенных приговоров, здесь палитра самая разнообразная. Люди стали намного чаще обращаться к правосудию за защитой. Таким образом в суды нашей республики поступило почти 330 тыс. гражданских и административных дел.
- Мировые судьи рассмотрели 296 552 дела (93% от общего количества дел. - Прим. ред.). При этом данная цифра растет каждый год. Для сравнения, в 2023-м мировые судьи рассмотрели на 23 тыс. меньше аналогичных дел, - отметила в своем докладе об итогах работы судов общей юрисдикции Богданова. - Верховным судом Республики Бурятия в качестве суда первой инстанции за прошедший год было окончено производство 374 дел. Здесь уже незначительно, но тоже количество дел выросло.
При этом из всех рассмотренных гражданских и административных дел с вынесением решения районные (городские) суды рассмотрели всего 23 244 дела. Дел об административных правонарушениях за ушедший год наши суды рассмотрели порядка 44 тысяч.
- Подавляющее большинство дел об административных правонарушениях это безопасность в сфере дорожного движения, 4 400 оказались связаны с управлением в состоянии опьянения, - продолжила доклад об итогах работы судов общей юрисдикции Ирина Богданова. – Только лишь судьи Верховного суда рассмотрели 1 793 таких случая, это в три раза больше, чем в прошлом году. При этом и. о. председателя Верховного суда отмечает, что данная цифра из года в год не меняется, к ответственности привлекается одна и та же масса людей.
Однако основная масса административных дел связана со случаями, когда ответчики не выплачивают компенсации по требованию предыдущих судов в положенные сроки.
- Основная доля (366 исков. - Прим. ред.) - неисполнение решений по требованиям детей-сирот, которых не обеспечивают жильем или же сертификатами на его приобретение, - констатировала Ирина Богданова. - За 2024 год с Республики Бурятия за счет средств республиканского бюджета в пользу указанной категории граждан было взыскано 12 млн рублей.
Интересно, что одной из основных категорий споров являются дела о взыскании средств по кредитам и займам - почти половина всех поступающих исков. При этом их количество стремительно увеличивается.
- Всего по делам указанной категории судами взыскано с граждан 4 млрд 839 млн рублей, - упомянула в своем докладе Ирина Богданова.
Классика жанра
Что касается семейных дел, суды республики рассмотрели 7,5 тыс. исков. Среди требований: алименты, лишение родительских прав, раздел совместно нажитого имущества, установление отцовства и 155 конфликтов, связанных непосредственно с воспитанием детей. Но разводиться стали реже.
- Больше всего дел пришлось на расторжение брака. За 2024 год практически 4200 случаев. Но это на 1 100 меньше, чем в 2023-м, - сказала Богданова.
Несовершеннолетние в основном попадают в суд за воровство, тем не менее 155 детей осуждено за тяжкие и особо тяжкие преступления.
- Почти половина осужденных совершили преступления в группе лиц, в том числе 16 человек совершили их в группе с участием взрослых, - констатировала Ирина Богданова.
Общее же количество уголовных дел, рассмотренных судами за прошлый год, незначительно уменьшилось. За 2024 год по уголовным статьям в тюрьму отправилось более 5,5 тыс. осужденных. Оправдательные приговоры получили 12 человек.
По статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, в прошлом году уголовку получили 808 человек, за изнасилования в тюрьму отправились 92 осужденных.
- Я не представляю, как они справляются с таким колоссальным количеством, видимо, у них совершенно нет личного времени. В связи с этим хочу высказать пожелание по обеспечению деятельности - штат аппарата мировых судей надо увеличить, хотя бы обеспечить их помощниками, - считает Ирина Богданова, и. о. председателя Верховного суда.
Помощники у них, к слову, есть только в Улан-Удэ. В районах же мировые судьи справляются лишь за счет секретарей участка и секретаря судебного заседания, чья нагрузка, разумеется, автоматически возрастает.
Деловые лидеры
Что касается вынесенных приговоров, здесь палитра самая разнообразная. Люди стали намного чаще обращаться к правосудию за защитой. Таким образом в суды нашей республики поступило почти 330 тыс. гражданских и административных дел.
- Мировые судьи рассмотрели 296 552 дела (93% от общего количества дел. - Прим. ред.). При этом данная цифра растет каждый год. Для сравнения, в 2023-м мировые судьи рассмотрели на 23 тыс. меньше аналогичных дел, - отметила в своем докладе об итогах работы судов общей юрисдикции Богданова. - Верховным судом Республики Бурятия в качестве суда первой инстанции за прошедший год было окончено производство 374 дел. Здесь уже незначительно, но тоже количество дел выросло.
При этом из всех рассмотренных гражданских и административных дел с вынесением решения районные (городские) суды рассмотрели всего 23 244 дела. Дел об административных правонарушениях за ушедший год наши суды рассмотрели порядка 44 тысяч.
- Подавляющее большинство дел об административных правонарушениях это безопасность в сфере дорожного движения, 4 400 оказались связаны с управлением в состоянии опьянения, - продолжила доклад об итогах работы судов общей юрисдикции Ирина Богданова. – Только лишь судьи Верховного суда рассмотрели 1 793 таких случая, это в три раза больше, чем в прошлом году. При этом и. о. председателя Верховного суда отмечает, что данная цифра из года в год не меняется, к ответственности привлекается одна и та же масса людей.
Однако основная масса административных дел связана со случаями, когда ответчики не выплачивают компенсации по требованию предыдущих судов в положенные сроки.
- Основная доля (366 исков. - Прим. ред.) - неисполнение решений по требованиям детей-сирот, которых не обеспечивают жильем или же сертификатами на его приобретение, - констатировала Ирина Богданова. - За 2024 год с Республики Бурятия за счет средств республиканского бюджета в пользу указанной категории граждан было взыскано 12 млн рублей.
Интересно, что одной из основных категорий споров являются дела о взыскании средств по кредитам и займам - почти половина всех поступающих исков. При этом их количество стремительно увеличивается.
- Всего по делам указанной категории судами взыскано с граждан 4 млрд 839 млн рублей, - упомянула в своем докладе Ирина Богданова.
Классика жанра
Что касается семейных дел, суды республики рассмотрели 7,5 тыс. исков. Среди требований: алименты, лишение родительских прав, раздел совместно нажитого имущества, установление отцовства и 155 конфликтов, связанных непосредственно с воспитанием детей. Но разводиться стали реже.
- Больше всего дел пришлось на расторжение брака. За 2024 год практически 4200 случаев. Но это на 1 100 меньше, чем в 2023-м, - сказала Богданова.
Несовершеннолетние в основном попадают в суд за воровство, тем не менее 155 детей осуждено за тяжкие и особо тяжкие преступления.
- Почти половина осужденных совершили преступления в группе лиц, в том числе 16 человек совершили их в группе с участием взрослых, - констатировала Ирина Богданова.
Общее же количество уголовных дел, рассмотренных судами за прошлый год, незначительно уменьшилось. За 2024 год по уголовным статьям в тюрьму отправилось более 5,5 тыс. осужденных. Оправдательные приговоры получили 12 человек.
По статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, в прошлом году уголовку получили 808 человек, за изнасилования в тюрьму отправились 92 осужденных.
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