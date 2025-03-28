C 1 по 3 апреля жителям Улан-Удэ отключат свет

Жители Советского района г. Улан-Удэ на следующей неделе останутся без света на три дня. Под отключение с 1 по 3 апреля попадают десятки домов по девяти улицам города.

В администрации Советского района объяснили, что отключение электроэнергии производится в целях проведения плановых работ.

С 1 апреля отключение электроэнергии планируется с 10:00 до 12:00 по улицам Автотранспортная 6-12, 16, Светлая 1-26 и Рукавишникова 1-4, а с 10:00 до 15:00 по улицам Партизанская 21-31, Водопроводная 2 и Смолина 54а.

2 апреля с 10:00 до 13:00 – по ул. Мира 21, 28-38 и ул. Березовая 45.

3 апреля с 10:00 до 15:00 останутся без света жители улиц Удинская 3, 12-24, 28 и Жанаева 1-6.

Фото: loon.site