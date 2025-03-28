В Бурятии катастрофически снизилось количество диких животных и птиц

Ежегодный зимний маршрутный учет по мониторингу популяций диких животных и тетеревиных птиц на территории Тункинского нацпарка Бурятии показал катастрофическое снижение лосей, лисиц, зайцев, рысей и многих других видов животных. Подсчет проводился на протяжении двух месяцев (февраль-март), для чего 18-ти инспекторам пришлось пройти более 350 км.

Итоги зимнего маршрутного учета выглядят мягко говоря печально. Популяция лосей, например, сократилась почти в 8 раз, так как в прошлом году насчитали 2141 особь, а в этом всего 273. Зайцев стало меньше почти в три раза – было 2823, стало 1007, лисиц тоже почти в три – было 441 стало 157, горностаев в два – 388 хвостиков в прошлом году и 178 в этом.

Данные по другим видам животных и птиц выглядят следующим образом.

Кабарга: 1322 особи (в 2024 году — 2141);

Изюбрь: 1280 особей (в 2024 году — 2004);

Косуля: 2434 особи (в 2024 году — 2497);

Кабан: 2078 особей (в 2024 году — 2057);

Соболь: 1259 особей (в 2024 году — 1731);

Белка: 5666 особей (в 2024 году — 8741);

Горностай: 178 особей (в 2024 году — 388);

Рысь: 84 особи (в 2024 году — 220);

Волк: 525 особей (в 2024 году — 441);

Росомаха: 84 особи (в 2024 году — 126);

Глухарь: 3830 особей (в 2024 году — 8027);

Рябчик: 14 732 особи (в 2024 году — 40 577);

Колонок: 0 (в 2024 году — 0).

- Изменения численности зверей и птиц на особо охраняемых природных территориях зависят от множества факторов. Среди них выделяются изменения кормовых условий, миграции видов, воздействие хищников и погодные условия. В частности, в 2025 году уменьшение численности некоторых видов могло быть связано с малым количеством снега, что затрудняло обнаружение следов, - считает участковый государственный инспектор Владимир Русских.

Особое внимание заслуживает тенденция снижения численности колонка. Если в 2020 году было зафиксировано 187 особей, то к 2025 году этот показатель снизился до нуля.

- Такое резкое сокращение численности колонка может быть обусловлено несколькими факторами, включая увеличение популяции соболя, который является основным конкурентом колонка, а также уменьшением учетных площадей — болот и полей, исключенных из маршрутов зимнего маршрутного учета, - добавил госинспектор.

Фото: loon.site