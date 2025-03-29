Общество 29.03.2025 в 18:04

Сбор валежника в Бурятии снова под вопросом

С 25 марта в республике введен противопожарный режим
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Текст: Иван Иванов
Сбор валежника в Бурятии снова под вопросом
Фото: архив «Номер один»
Жителям Бурятии может грозить уголовное наказание  за рубку валежника и дров в лесу, напомнили юристы. Для их заготовки нужно получить официальное разрешение в лесничестве, иначе возможны штрафы и уголовная ответственность. Даже если дерево имеет следы сруба, его забирать нельзя — это может быть расценено как кража. Также не стоит пилить сухостойные стволы пилой - это запрещено. Причем наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами.

В целом заготовка валежника в лесных массивах разрешена, однако с ограничениями: допускается использование исключительно ручного инструмента (топора) или бензопилы — применение специализированной техники запрещено. Следует учитывать, что в Бурятии действуют дополнительные нормативные ограничения на сбор сухостоя, поэтому перед заготовкой необходимо уточнить местные правовые нормы. Об этом юрист Юрий Жаров рассказал агентству «Прайм».

В ноябре 2024 года Госдума законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника и то, с помощью каких инструментов его можно собирать.

В Бурятии с 25 марта введен противопожарный режим, что запрещает населению доступ в лес и тем самым жители республики временно лишаются возможность собирать валежник для отопления домов и бань как минимум до осени.
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