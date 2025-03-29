Сбор валежника в Бурятии снова под вопросом

Жителям Бурятии может грозить уголовное наказание за рубку валежника и дров в лесу, напомнили юристы. Для их заготовки нужно получить официальное разрешение в лесничестве, иначе возможны штрафы и уголовная ответственность. Даже если дерево имеет следы сруба, его забирать нельзя — это может быть расценено как кража. Также не стоит пилить сухостойные стволы пилой - это запрещено. Причем наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами.В целом заготовка валежника в лесных массивах разрешена, однако с ограничениями: допускается использование исключительно ручного инструмента (топора) или бензопилы — применение специализированной техники запрещено. Следует учитывать, что в Бурятии действуют дополнительные нормативные ограничения на сбор сухостоя, поэтому перед заготовкой необходимо уточнить местные правовые нормы. Об этом юрист Юрий Жаров рассказал агентству «Прайм».В ноябре 2024 года Госдума законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника и то, с помощью каких инструментов его можно собирать.В Бурятии с 25 марта введен противопожарный режим, что запрещает населению доступ в лес и тем самым жители республики временно лишаются возможность собирать валежник для отопления домов и бань как минимум до осени.